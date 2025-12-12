मेरी खबरें
    दूसरे राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पूछताछ के लिए मध्य प्रदेश लाएगी पुलिस

    मध्य प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में सक्रिय रहे और सरेंडर करने वाले माओवादियों को पुलिस यहां लाएगी। जानकारी के मुताबिक उनको होने वाली फंडिंग, हथियारों की आपूर्ति, उनके मददगार, परिवार का रुख, आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता, बैंकों में किसी और के नाम से जमा की गई राशि की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ हथियारों की जानकारी भी लेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 08:01:43 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 08:07:11 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच 42 दिनों में 42 मोओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. पूछताछ कर हर माओवादी की तैयार की जाएगी आपराधिक कुंडली
    2. आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, पुलिस यह भी उनसे जानेगी
    3. 29 माओवादी छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र पुलिस की हिरासत में

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन के मप्र छोड़ दूसरे राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पूछताछ के लिए पुलिस मध्य प्रदेश लेकर आएगी। उनसे प्रदेश में हुए अपराधों में उनकी भूमिका, प्रशिक्षण, स्थानीय लोगों की मदद, हथियारों की आपूर्ति के बारे में जानकारी ली जाएगी।

    आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, पुलिस यह भी जानने की कोशिश करेगी। प्रदेश की समर्पण नीति के अंतर्गत सरकार इन्हें लाभ देगी। एडीजी गुप्तवार्ता की अध्यक्षता में बनी समिति समर्पण करने वाले माओवादियों के बारे में एक-एक तथ्य का परीक्षण कर रही है। समिति की अनुशंसा पर माओवादियों को लाभ दिया जाएगा।


    42 दिनों में 42 माओवादियों का सरेंडर

    मध्य प्रदेश में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच 42 दिनों में 42 मोओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से तीन मोओवादी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के और बाकी छत्तीसगढ़ के थे। बालाघाट में सात दिसंबर को आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी और इसके पहले सरेंडर करने वाली सुनीता पुलिस हिरासत में है।

    बाकी 29 माओवादी छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र पुलिस की हिरासत में हैं। इन्हें बारी बारी-बारी से मप्र लाकर पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में पूरा फोकस उनको होने वाली फंडिंग, हथियारों की आपूर्ति, उनके मददगार, परिवार का रुख, आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता, बैंकों में किसी और के नाम से जमा की गई राशि सहित यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जंगल में अभी भी हथियार छिपाकर तो नहीं रखे हैं।

