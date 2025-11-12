मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    लाल मुंह के बंदरों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में फिर शामिल करने की तैयारी

    राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक इन बंदरों के आतंक की शिकायतें पहुंच रही हैं। जिसमें बंदरों द्वारा जनहानि पहुंचाने की भी शिकायतें हैं। इसके दृष्टिगत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों से इन बंदरों को अनुसूची में शामिल करने के लिए सुझाव मांगे हैं ताकि इसी अनुरूप वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में इन बंदरों को फिर से शामिल किया जा सके।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 09:22:11 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 09:38:14 AM (IST)
    लाल मुंह के बंदरों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में फिर शामिल करने की तैयारी
    लाल मुंह के बंदरों को लोग खाद्य सामग्री खिलाते है जिससे उनकी आदत बिगड़ रही है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. 1972 में संशोधन करके इन बंदरों को 'वन्यजीव' की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।
    2. वन विभाग के लिए उन्हें पकड़ना या उनका प्रबंधन करना कानूनी रूप से संभव नहीं रहा।
    3. ऐसे में जिला कलेक्टरों से कहा जा रहा है कि वे इन बंदरों को पकड़वाएं।

    सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सहित देशभर के शहरों और गांवों में लोगों के लिए समस्या बने लाल मुंह के बंदरों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची में फिर से शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सुझाव मांगे हैं। दरअसल, वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने लाल मुंह के बंदरों की तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं समझी और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके इन बंदरों को 'वन्यजीव' की श्रेणी से बाहर कर दिया है।

    ऐसा होने से वन विभाग के लिए उन्हें पकड़ना या उनका प्रबंधन करना कानूनी रूप से संभव नहीं रहा। इसके बाद इन बंदरों के आतंक से बचाव के लिए उपाय लगभग बंद हो गए। इसका हवाला देकर वन विभाग इन बंदरों को पकड़ने से मना करता आ रहा है और कलेक्टरों से कहा जा रहा है कि वे इन बंदरों को पकड़वाएं।


    राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक इन बंदरों के आतंक की शिकायतें पहुंच रही हैं। जिसमें बंदरों द्वारा जनहानि पहुंचाने की भी शिकायतें हैं। इसके दृष्टिगत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों से इन बंदरों को अनुसूची में शामिल करने के लिए सुझाव मांगे हैं ताकि इसी अनुरूप वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची में इन बंदरों को फिर से शामिल किया जा सके।

    लाल मुंह के बंदरों के लिए यह भी करने होंगे उपाय

    वन्यजीव विशेषज्ञ इसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं, जो आस्था के नाम पर जंगल किनारे बैठे बंदरों को खाद्य सामग्री डालते हैं। वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉ. सुदेश बाघमारे कहते है कि आस्था की दृष्टि से काले मुंह के बंदर हनुमान बंदर है, भ्रम के कारण लाल मुंह के बंदरों को हनुमान बंदर मान लिया जाता है। इसी भ्रम के कारण लाल मुंह के बंदरों को लोग खाद्य सामग्री खिलाते है जिससे उनकी आदत बिगड़ रही है।

    राज्य की ओर से सहमति पर दिया सुझाव

    भारत सरकार ने लाल मुंह के बंदरों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची शामिल करने के लिए सुझाव मांगे हैं। हमने राज्य की ओर से भारत सरकार को सहमति के साथ सुझाव दिए हैं। - सुभरंजन सेन, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश वन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.