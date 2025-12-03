MP में पीएचसी-सीएचसी में निजी डाॅक्टर भी करेंगे इलाज, मानदेय देगी सरकार -बांडेड डाॅक्टरों को विशेषज्ञ के बराबर मिलेगा वेतन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। प्रदेश में डाॅक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार दो बड़े कदम उठाने जा रही है। पहला तो यह कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में निजी डाक्टरों की सेवाएं ले जाएंगी। उनसे अनुबंध कर जरूरत पर काल पर बुलाया जाएगा। इसके बदले मानदेय दिया जाएगा। दूसरा बड़ा काम यह कि सरकारी और निजी मेडिकल काॅलेजों से एमडी-एमएस कर निकले डाक्टरों को बंधपत्र अवधि में सेवा के दौरान विशेषज्ञ डाॅक्टर के बराबर ही वेतन मिलेगा।

शर्तों में बदलाव के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह निर्देश बुधवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा में दिए। बता दें कि पीजी बांडेड डाक्टरों को 59 हजार पारिश्रमिक मिलता है, जबकि पीजी के दौरान इससे अधिक 77 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है।

बैठक में सीएम ने प्रदेश में एक जिले को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने और आयुष्मान योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों को दिलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो अस्पताल आयुष्मान योजना में नहीं जुड़े, उन्हें भी शामिल करें। डाॅक्टरों के पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज करें। ऐसे प्रयास करें कि बांड वाले डाक्टर प्रदेश में ही सेवाएं दें। जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए उन्हें आकर्षक मानदेय दिया जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल और मुख्य सचिव अनुराग जैन उपस्थित थे।