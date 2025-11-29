MP में तीन सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, CM की अध्यक्षता में होगी चयन समिति की बैठक

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 09:55:04 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 09:55:04 PM (IST)
    HighLights

    1. राज्य सूचना आयोग में छह रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
    2. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी सूचना आयुक्त चयन समिति की बैठक
    3. राज्य सूचना आयोग में मंज़ूर 10 पदों में से कई लंबे समय से खाली

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में पिछले एक साल से रिक्त छह सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सूचना आयोग में रिक्त सूचना आयुक्त के पदों में से फिलहाल तीन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। समिति के निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कुल 10 पद स्वीकृत हैं। मार्च 2024 में कई पद रिक्त हो गए थे। हालांकि 10 सितंबर 2024 को मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए सेवानिवृत्त विशेष पुलिस महानिदेशक विजय यादव का चयन किया गया। उनके अलावा शिक्षाविद् उमाशंकर पचौरी, समाजसेवी वंदना गांधी एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश ओमकार नाथ सूचना आयुक्त के पद पर चयनित किए गए थे, शेष पद रिक्त हैं। जब पद रिक्त हुए थे तब नियुक्ति प्रक्रिया को लोकसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता और अन्य कानूनी अड़चनों के कारण आगे बढ़ाया गया था।


    आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों के आधे से ज्यादा पद खाली

    आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। जिसके चलते समय पर सुनवाई नहीं हो रही है और सूचना आयोग में 20 हजार से अधिक अपीलें लंबित हैं। वर्ष 2005 में लागू हुए सूचना का अधिकार अधिनियम को अब 20 वर्ष हो चुके हैं।

    यह अधिनियम सरकार के विभाग और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था तय करता है, लेकिन सरकार इसका पालन कराने में पिछड़ रही है। आयोग में उप सचिव, अवर सचिव, निज सचिव, विधि अधिकारी और एसडीओ के अलावा निज सहायक, कंप्यूटर आपरेटर, प्रोग्रामर, लिपिक, स्टेनो टाइपिस्ट के 55 पद स्वीकृत हैं। इनमें से अधिकांश पद रिक्त हैं।

