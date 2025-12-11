ब्राह्मण बेटियों पर असभ्य टिप्पणी करने वाले संतोष वर्मा के विरुद्ध होगा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 14 को सीएम आवास का घेराव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रदेश अध्यक्ष और आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई असभ्य टिप्पणी से उठा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। ब्राह्मण समाज जहां एकजुट होकर संतोष के विरुद्ध कार्रवाई पर अड़ा है तो भीम आर्मी और जय युवा आदिवासी संगठन (जयस) जैसे संगठन संतोष वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। 65 ब्राह्मण संगठनों ने गुरुवार को भोपाल में बैठक करके चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया है।

संतोष वर्मा ने बाह्मण बेटियों को लेकर जो असभ्य बयान दिया, उसका विरोध प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मंत्री इंदर सिंह परमार, भाजपा-कांग्रेस के सांसद-विधायकों के साथ ब्राह्मण और कर्मचारी संगठन कर चुके हैं। प्रदेशभर में अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संतोष ने सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस का जो जवाब दिया उसे भी परीक्षण की प्रक्रिया में उलझाकर रखा गया है।

पहले से ही पदोन्नति में आरक्षण के विषय को लेकर मतांतर है। इसकी लड़ाई हाई कोर्ट में चल रही है। संतोष के बयान ने इसे और हवा दे दी है। 65 ब्राह्मण संगठन एकजुट बनाया संयुक्त मोर्चा गुरुवार को भोपाल में एकत्र हुए 65 ब्राह्मण संगठन ने विचार विमर्श कर संयुक्त मोर्चा का गठन किया। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक और कर्मचारी मंच के अशोक पांडे ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर में मंत्रालय के बाहर और शाम को महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष शंख बजाकर सरकार से संतोष वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। 15 दिसंबर को प्रदेश बंद का आह्वान किया जाएगा। वहीं, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि भाजपा कार्रवाई करना ही नहीं चाहती।