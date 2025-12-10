यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का अहम फैसला, 12 घंटे पहले तैयार होगा शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस का पहला आरक्षण चार्ट

नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में रेलवे प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। अब यात्रियों को उनकी आरक्षण स्थिति की जानकारी पहले से मिल सकेगी, ताकि अनावश्यक चिंता दूर हो और लंबी दूरी की यात्रा की बेहतर तैयारी की जा सके।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 दिसंबर से गाड़ी संख्या 12155/12156 रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति शान-ए-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का प्रथम आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 12 घंटे पूर्व तैयार किया जाएगा।

क्या है फैसले का उद्देश्य?

इसका उद्देश्य दूरदराज से आने वाले यात्रियों को समय पर सही जानकारी देना और आखिरी समय की भागदौड़ से बचाना है। इस नई व्यवस्था के तहत इस ट्रेन के आपातकालीन कोटा के लिए आवेदन कार्यदिवस में एक दिन पहले तक स्वीकार किए जाएंगे। यह निर्णय यात्रियों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें यात्रा से पहले ही आरक्षण की अपडेट स्थिति मिले और उनकी यात्रा अधिक सुगम और तनावमुक्त हो।