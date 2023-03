Raveena Tandon: भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। बालीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपने बेटी राशा का 18वां जन्मदिन भोपाल में मनाया। इसके लिए वे एक दिन पहले बुधवार को मुंबई से भोपाल आ गई थीं। रात 12 बजते ही उन्होंने होटल जहांनुमा रिट्रीट में केक काटकर बेटी का जन्मदिन मनाया।

Happy 18th Birthday #rashathadani May you always conquer,be the same kind,beauty,compassionate human being you are.Always have the zeal to work hard,achieve,and you shall.May you continue to get Astars 👍🏻.May you always have the strength to pick up after each fall and run again. pic.twitter.com/Jy9Vl1e6GB

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) March 16, 2023