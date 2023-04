भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। बालीवुड की 'मस्‍त-मस्‍त गर्ल' रवीना टंडन को मध्‍य प्रदेश के पर्यटक स्‍थलों की नैसर्गिक खूबसूरती खूब लुभा रही है। यही वजह है कि रवीना अक्‍सर प्रदेश के रमणीय स्‍थलों पर सैर-सपाटा करती नजर आती हैं। कुछ दिन पहले भोजपुर और उज्‍जैन के महाकाल लोक में भ्रमण करने के बाद अब रवीना रायसेन जिले में स्‍थित भीमबैटका की प्राचीन गुफाओं को देखने पहुंचीं। यहां पर गुफाओं में आदिमानव द्वारा उकेरे गए शैलचित्रों को देखकर रवीना मुग्‍ध हुए बगैर नहीं रह सकीं और इस विरासत को बेहतर ढंग से सहेजने के लिए पर्यटन विभाग की खूब सराहना भी की। उन्‍होंने यहां की चट्टानों पर बैठकर तस्‍वीरें खिंचवाईं और वीडियो लिए, जिसे उन्‍होंने अपने इंटरनेट मीडिया एकाउंट पर शेयर भी किया।

Day well spent seeing the artwork of our ancestors.Some dating back 10 thousand years.The way they lived, danced,painted,hunted.A shout out to @mptourism , team”Bhimbetka”keeping the heritage site clean aswell as maintaining the sanctity/serenity of our ancients #incredibleindia pic.twitter.com/S8qWwR8h0e

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) April 4, 2023