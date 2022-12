भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। बालीवुड की 'मस्‍त-मस्‍त गर्ल' रवीना टंडन इन दिनों अपने एक आगामी प्रोजेक्‍ट की शूटिंग के सिलसिले में भोपाल में हैं। उन्‍हें यहां की आबोहवा काफी रास आ रही है और वह यहां जमकर मस्‍ती भी कर रही हैं। हाल ही में उन्‍होंने अपने इंस्‍टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह भोपाल की सड़कों पर स्‍कूटी से फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। इसके अलावा वह यहां गरमागरम कचौरी-समाेसे का लुत्‍फ लेते और स्‍थानीय लोगों के साथ घुलते-मिलते भी नजर आ रही हैं। अपने इस वीडियो को उन्‍होंने ट्विटर पर भी शेयर किया और लिखा- भोपाल में रहने का आनदं। हर पल का लुत्‍फ उठा रही हूं। यहां के लोगों की गर्मजोशी के क्‍या कहने... वाकई भोपालियों जैसी आवभगत और प्रेम कोई नहीं कर सकता...।रवीना के वीडियो और पोस्ट को उनके फैंस काफी लाइक कर रहे हैं और तरह-तरह की प्‍यारी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

The joys of being in Bhopal, loving each moment the people the warmth…

No one does hospitality and love like the Bhopalis do… ♥️#bhopalkichai #bhopalkasamosa #bhopalkelog #bhopalkapyar #bhopalkigaliya (with sound)😂

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 29, 2022