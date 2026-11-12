MPPSC Exam: साल 2027 में दो मौके; जनवरी में रेगुलर और मई में होगी विशेष परीक्षा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अगले साल यानी युवा वर्ष 2027 में पीएससी की नियमित परीक्षा के साथ विशेष परीक्षा भी होगी। नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए इसी माह अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जनवरी 2027 में प्रारंभिक, जून में मुख्य परीक्षा और नवंबर 2027 में साक्षात्कार कराने की योजना है।

वहीं, विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन, मई में प्रारंभिक, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर में साक्षात्कार होगा। 25 नवंबर तक प्रस्ताव अनिवार्य मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने विभागों से कहा कि नियमित पीएससी के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव 25 नवंबर तक अनिवार्य रूप से भेजें। वे बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण के विषयों की समीक्षा कर रहे थे।