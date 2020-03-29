किसानों पर दोहरी मार : भोपाल संघ में बढ़ी आवक, शीत केंद्रों से दो दिन उठाव रोका

- निजी डेयरियों ने दूध खरीदी से हाथ खड़े किए तो बढ़ी है आवक
- भोपाल संघ के प्लांट की प्रोसेसिंग क्षमता 5 लाख लीटर रोजाना
- आवक हो रही 5 लाख लीटर से अधिक, इसलिए गड़बड़ाई व्यवस्था
- शीत केंद्रों से शनिवार व रविवार दूध का उठाव किया बंद
- उपभोक्ताओं को नहीं आएगी किल्लत
भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ सांची ब्रांड का दूध बेचता है। संघ के पास एकदम से दूध की आवक बढ़ गई है। इसके कारण शनिवार को भोपाल के आसपास के दर्जनों शीत केंद्रों से दूध का उठाव नहीं किया गया है। रविवार को भी दूध नहीं उठाया जाएगा। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की खरीदी करने वाली समितियों ने किसानों को फिलहाल दूध न बेचने को कहा है। इस बात से किसान परेशान हैं, क्योंकि इस समय किसानों को दूध से ही आवक होती है, जो बंद हो जाएगी। फिलहाल यह स्थिति भोपाल समेत आसपास के चुनिंदा जिलो में ही है। यह नौबत संघ के पास दूध की अधिक आवक होने के कारण बनी है, संघ इस दूध की प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके प्लांट की क्षमता इतनी नहीं है। हालांकि, आम उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बता दें कि हर साल इस समय किसानों के पास दूध का अधिक उत्पादन होता है इसलिए संघ के पास आवक बढ़ गई है। लेकिन संघ के पास इसे प्रोसेस करने की क्षमता शुरू से कम है इसके कारण पूर्व के सालों में भी संघ के अधिकारी मौखिक निर्देशों के तहत बीच-बीच में खरीदी बंद कराते रहते हैं। बाकी समय कम आवक से जूझते हैं। लॉक डाउन के कारण निजी डेयरियों का 75 फीसदी व्यवसाय चौपट हो गया है। इन्होंने प्लांट बंद कर दिए हैं। इसके कारण निजी डेयरियां दूध की खरीदी नहीं कर रही है। इनमें दूध बेचने वाले किसान भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की सहकारी समितियों में दूध बेचने पहुंच रहे हैं। जिन समितियों में दो सौ लीटर दूध की आवक होती थी वहां 7 से 8 सौ लीटर दूध आ रहा है जो शीत केंद्रों के जरिए भोपाल संघ के प्लांट में पहुंच रहा है।
- 18 से 20 घंटे की जा रही प्रोसेसिंग
प्लांट के एक अधिकारी ने बताया कि लॉक डाउन के चलते दो शिफ्ट ही चल रही है। इस तरह 18 घंटे ठीक से काम रहा है। एक घंटे में औसतन 30 हजार लीटर दूध प्रोसेस करने की क्षमता है जो 5 लाख 54 हजार लीटर होता है। इतना दूध भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। स्टोरेज की क्षमता ही 5 लाख लीटर के आसपास है। जबकि इस समय आवक 5 लाख के करीब पहुंच गई है।
यह भी है संघ में व्यवस्था गड़बड़ाने की वजह
- संघ के कुछ अधिकारियों ने बताया कि शनिवार प्रषासन ने सांची पार्लरों को पुराने शहर में जबरन बंद कराया है। इसके कारण पार्लर संचालक डरे सहमे हैं। दूध की डिमांड नहीं भेज पा रहे हैं इसलिए सप्लाई पूर्व की तुलना में कम होने लगी है।
- संघ के एक अधिकारी ने बताया कि दूध सप्लाई करने वाले एक वाहन चालक की पुलिस ने पिटाई कर दी है। इसके कारण वाहन संचालक दहशत में हैं।
- दो दिन पूर्व अमूल की सप्लाई बाधित हुई थी। इसके कारण एकदम से सांची दूध की मांग बढ़ गई थी। इससे पार्लर संचालक, एजेंसी संचालक व अन्य को लगा था कि इसी तरह अमूल की सप्लाई बाधित रहेगी और सांची दूध की मांग बढ़ जाएगी। इसलिए कई लोगों ने सांची दूध ज्यादा स्टॉक कर लिया था, जिसे शुक्रवार को बेचा गया। यह खराब हो गया, इसकी शिकायत उपभोक्ताओं ने की है। कुछ उपभोक्ता भी नाराज है और उन्होंने फिलहाल खरीदी बंद कर दी हैं इसलिए संघ की सप्लाई पर असर पड़ा है।
कुछ शीत केंद्रों से दूध का उठाव बंद करने की जानकारी है, जो कि ठीक नहीं है। इसका असर किसानों पर पड़ेगा। इस समय किसान व उपभोक्ता दोनों संकट में है। संघ को चाहिए कि किसानों से ज्यादा दूध खरीदें और उपभोक्ताओं को कम दाम में दें।
- बलराम बारंगे, पूर्व डायरेक्टर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ
