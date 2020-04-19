हेल्पलाइन पर किशोर पूछा रहे कब खत्म होगा लॉकडाउन, बचे हुए पेपर होंगे या नहीं

- उमंग किशोर हेल्पलाइन में तीन माह में आए 20 हजार 500 कॉल

- सुबह 8 से रात 8 बजे तक की जा रही है काउंसिलिंग

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना के लक्षण क्या हैं, लॉकडाउन कब खत्म होगा। अब तो घर में रहकर बोरियत महसूस होने लगी है और दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है। कुछ इस तरह के प्रश्न लॉकडाउन के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए उमंग किशोर हेल्पलाइन में पूछे जा रहे हैं। प्रदेश के किशोर-किशोरियों के मानसिक तनाव को कम करने और उनके स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने 13 जनवरी को उमंग किशोर हेल्पलाइन की शुरुआत की। हेल्पलाइन नंबर 14425 पर इन दिनों कोरोना से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इनमें कोरोना से बचने के उपाय के साथ ही लक्षणों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा ऐसे कॉल भी आ रहे हैं, जिनमें कुछ परिवार घर में राशन और अन्य आवश्यक चीजों की मदद मांग रहे हैं। इसमें प्रदेश के बाहर से भी कॉल आ रहे हैं। टीम इनकी भी यथासंभव मदद कर रही है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षार्थियों के कॉल बचे हुए पेपर को लेकर संशय के आ रहे हैं। ज्ञात हो कि तीन माह में अब तक 20 हजार 500 कॉल आ चुके हैं। इसमें कोरोना से संबंधित 593 कॉल आए हैं।