RIP Bipin Rawat : भोपाल। मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सिंह के असामयिक दुखद निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपनी शोक संवेदना में सीएम ने कहा कि भारत ने एक हीरो खो दिया है। वहीं मध्‍य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्‍टर नरोत्‍तम मिश्रा ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हेलिकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 13 अफसरों के निधन से मन दुखी है। दिवंगत आत्माओं को ईश्वर अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। परिजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति दें।

India has lost a hero.

My heartfelt condolences on the untimely tragic demise of the first Chief of Defence Staff of the Indian Armed Forces General Bipin Singh Rawat, his wife Mrs. Madhulika Singh.

Mrs. Rawat was the daughter of Madhya Pradesh. pic.twitter.com/qLn7asAIC2

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 8, 2021