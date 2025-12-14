SIR in MP: मतदाता सूची का सत्यापन करने उतरेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रारूप प्रकाशन के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं का सत्यापन करने के लिए मैदान में उतरेंगे। वरिष्ठ नेताओं के साथ विधायकों को एक-एक ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालनी होगी। यह निर्णय रविवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में लिया गया।

बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मतदाता सूची के सत्यापन की आवश्यकता, उसकी प्रक्रिया तथा जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक कार्य योजना प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्ध होना जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।