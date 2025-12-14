मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    SIR in MP: मतदाता सूची का सत्यापन करने उतरेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता

    मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद कांग्रेस की ओर से वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। इस कार्य को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे। यह फैसला नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की बैठक में लिया गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 11:47:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 11:56:49 PM (IST)
    SIR in MP: मतदाता सूची का सत्यापन करने उतरेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता
    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे मतदाता सूची का सत्यापन

    HighLights

    1. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे मतदाता सूची का सत्यापन
    2. नई दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में लिया गया यह निर्णय
    3. विधायकों को संभालनी होगी एक-एक ब्लॉक की जिम्मेदारी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रारूप प्रकाशन के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं का सत्यापन करने के लिए मैदान में उतरेंगे। वरिष्ठ नेताओं के साथ विधायकों को एक-एक ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालनी होगी। यह निर्णय रविवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में लिया गया।

    बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मतदाता सूची के सत्यापन की आवश्यकता, उसकी प्रक्रिया तथा जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक कार्य योजना प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्ध होना जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।


    यह भी पढ़ें- SIR: भोपाल में साढ़े चार लाख में से 1.30 लाख मतदाताओं को नोटिस

    इस दौरान निर्णय लिया गया कि संगठन के सभी स्तरों पर समन्वय बनाकर मतदाता सूची के सत्यापन का काम गहनता एवं जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हो और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव तथा ऊषा नायडू उपस्थित रहीं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.