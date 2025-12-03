मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 10:29:42 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 10:38:26 PM (IST)
    दो साल में 18 साल की हुई बहनों को लाड़ली मानने तैयार नहीं प्रदेश सरकार, मप्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया ने कहा
    मप्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया

    1. संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने भी उठाए सरकार पर सवाल
    2. संचार साथी एप को बताया महिलाओं की निजता पर हमले की साजिश
    3. यह एप जासूसी का माध्यम है। भाजपा सरकार की नीति अस्वीकार्य है

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश महिला कांग्रेस की नवनियुक्ति अध्यक्ष रीवा बौरासी सेतिया ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इंदौर से भोपाल तक वाहन रैली के साथ पहुंची, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने नेतृत्व किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दो साल में 18 वर्ष की हुई बहनों को सरकार लाड़ली मानने तैयार नहीं है। इन्हें लाड़ली बहना योजना में शामिल नहीं किया जा रहा। अब तो सरकार योजना का लाभ ले रहीं बहनों के नाम काटने की साजिश भी कर रही है, लेकिन हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।

    अलका लांबा ने कहा कि मोदी सरकार मोबाइल कंपनियों को मजबूर कर रही है कि वे फोन में संचार साथी एप पहले से इंस्टाल करें। यह एप जासूसी का माध्यम है। भाजपा सरकार की यह नीति अस्वीकार्य है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि महिला कांग्रेस की यह ऐतिहासिक यात्रा संगठन को नई ऊर्जा देगी।


    उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में जुटने का आह्वान किया। कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता बहुत जरूरी है। इसमें कोई गड़बड़ी न रहे, यह जिम्मेदारी हमारी-आपकी है। भाजपा ने लाडली बहनों से केवल छलावा किया है। किसी बहन को एक महीने का तीन हजार रुपये नहीं मिले।

    प्रदेश में किसान खाद के लिए लाइन में लगते-लगते मर रहे हैं। सरकार की नीतियां पूरी तरह विफल हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में सरकार जनता को उसके हाल पर छोड़ चुकी है। कांग्रेस युवाओं, किसानों और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी।

    पूर्व संगठन अध्यक्ष विभा पटेल, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, लखन घनघोरिया, ओमकार मरकाम, सचिन यादव, संजय कामले, विक्रांत भूरिया, विधायक महेश परमार, सेना पटेल, अनुभा मुंजारे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

    प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पाडकास्ट स्टूडियो शुरू

    प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुद्दा-आधारित संवाद को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से पाडकास्ट स्टूडियो तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया। कहा कि पाडकास्ट स्टूडियो का उद्देश्य पार्टी की नीतियों, जनसरोकार से जुड़े मुद्दों और संगठन की आवाज को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना है।

