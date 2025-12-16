ऑनलाइन क्लास पसंद नहीं आई तो कंपनी पर लगा जुर्माना, भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एक विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास पसंद नहीं आई। उसने कंपनी से अपना शुल्क वापस मांगा। इनकार करने पर मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा था। उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ऑनलाइन कोचिंग कंपनी बायजूस को शुल्क की बकाया राशि उपभोक्ता को वापस करने का आदेश दिया है। वहीं कंपनी को मानसिक परेशानियों के लिए भी जिम्मेदार ठहराते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम कराया था एडमिशन दरअसल, सलैया स्थित आकृति ईको सिटी निवासी राजेंद्र सिंह राजपूत ने ऑनलाइन शिक्षण वेबसाइट बायजूस के एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम में अपनी सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी का दाखिला कराया था। इसके लिए उन्होंने 73,704 रुपये शुल्क जमा किए थे, कुछ दिन क्लास लेने के बाद उनकी बेटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने बेटी का प्रवेश कैंसल करा दिया। इसके बाद कंपनी ने शुल्क वापस करने से इनकार कर दिया।