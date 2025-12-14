आधे घंटे में बदमाशों ने उखाड़ा ATM मशीन, उठा नहीं पाए तो गेट पर ही छोड़कर भागे

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: गोविंदपुरा थाना क्षेत्र स्थित बरखेड़ी में शुक्रवार-शनिवार दरमियानी रात तीन बदमाशों ने एटीएम मशीन उखाड़ ली। बदमाश उसे ले जाने वाले थे, लेकिन अधिक वजन की वजह से उठा नहीं पाए तो गेट पर भी छोड़कर भाग निकले।

आरोपी सब्बल और पेंचकस समेत कई हथियार अपने साथ लेकर आए थे और एटीएम में करीब आधे घंटे तक मशीन उखाड़ने के लिए मशक्कत करते रहे। पकड़े न जाएं, इसलिए आरोपियों ने पहले ही एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया था। हालांकि इससे पहले ही तीन बदमाश कैमरे में कैद हो गए थे। वे हुडी पहने हुए थे और चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा है। गोविंदपुरा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।