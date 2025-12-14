आधे घंटे में बदमाशों ने उखाड़ा ATM मशीन, उठा नहीं पाए तो गेट पर ही छोड़कर भागे

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: गोविंदपुरा थाना क्षेत्र स्थित बरखेड़ी में शुक्रवार-शनिवार दरमियानी रात तीन बदमाशों ने एटीएम मशीन उखाड़ ली। बदमाश उसे ले जाने वाले थे, लेकिन अधिक वजन की वजह से उठा नहीं पाए तो गेट पर भी छोड़कर भाग निकले।
आरोपी सब्बल और पेंचकस समेत कई हथियार अपने साथ लेकर आए थे और एटीएम में करीब आधे घंटे तक मशीन उखाड़ने के लिए मशक्कत करते रहे। पकड़े न जाएं, इसलिए आरोपियों ने पहले ही एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया था। हालांकि इससे पहले ही तीन बदमाश कैमरे में कैद हो गए थे। वे हुडी पहने हुए थे और चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा है। गोविंदपुरा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि पुलिस रात में गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि बरखेड़ा पठानी में एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जहां एटीएम पूरी तरह से उखड़ा हुआ दिखाई दिया है। हालांकि कैश बाक्स सुरक्षित था, जिससे रुपये नहीं निकाले जा सके।
पुलिस के अनुसार घटना करीब तीन बजे की है। तीन बदमाश बरखेड़ा पठानी की घनी बस्ती में एसबीआई एटीएम में पहुंचे। वे हुडी पहने हुए थे, जिससे उनके चेहरे साफ नजर नहीं आए। उन्होंने सबसे पहले एटीएम का कैमरा तोड़ा और फिर सब्बल व अन्य हथियारों से आधे घंटे तक एटीएम मशीन को उखाड़ा। बदमाशों ने एटीएम का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से तोड़ दिया था। ऊपर का हिस्सा तोड़ने के बाद वह कैश बाक्स तक नहीं पहुंच सके।
वे मशीन को एटीएम के गेट तक भी लेकर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उठाकर अपने वाहन में रखने की बात आई तो उनसे मशीन नहीं उठाई गई। आसपास के लोगों ने करीब चार बजे पुलिस को सूचना दी थी। इससे पहले ही आरोपी भाग निकले।
पुलिस ने एटीएम की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात कर दिए थे। सुबह होने पर बैंक प्रबंधन से संपर्क किया। जिसके बाद एटीएम का रखरखाव करने वाली प्राइवेट कंपनी को जानकारी दी। कंपनी के टेक्निशियन मौके पर पहुंचे। बाद में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
थाना प्रभारी तोमर का कहना है कि शंका है कि आरोपी दूसरे राज्य के हैं। लेकिन पुलिस लोकल कनेक्शन तलाश रही है। कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।