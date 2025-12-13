मेरी खबरें
    3 महीने पहले पत्नी ने जहर खाकर की दी थी जान, सदमे में पति ने लगा ली फांसी; दो मासूमों को किया अनाथ

    भोपाल के रस्सीपुरा में एक नगर पालिका कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने 3 महीने पहले जहर खाकर जान दे दी थी, जिसके बाद से वह सदमे में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    By prashant vyas
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 02:31:54 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 02:47:37 AM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जहांगीराबाद स्थित रस्सीपुरा में नगर निगम कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तीन महीने पहले कर्मचारी की पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी की थी। इसी बात से वह सदमे में था और स्वजनों को अपना दुख सुनाता था।

    जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर को चार साल की मासूूम बच्ची ने पिता को फंदे पर लटका देख स्वजनों को बताया। सूचना पर पहुंची जहांगीराबाद पुलिस ने शव बरामद किया। हालांकि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।


    पुलिस के अनुसार रवि शाक्य फिल्टर प्लांट के पास रस्सीपुरा में रहता था। वह नगर निगम में दैनिक वैतन भोगी कर्मचारी था। आठ साल पहले उसकी शादी श्वेता से हुई थी, उनकी दो और चार साल की दो बेटियां है। रवि और श्वेता के बीच अक्सर विवाद भी होता था। बताया जाता है इसी के चलते तीन महीने पहले श्वेता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी।

    पत्नी की मौत के बाद रवि गुमसुम रहने लगा था। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे उनकी चार की साल बच्ची ने पिता को फंदे पर लटका देखा था। पुलिस सभी पहलूओं पर जांच कर रही है। दंपती की मौत के बाद दोनों मासूम बच्चियों के सिर से मां-बाप का साया उठ गया।

