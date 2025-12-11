मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एक जनवरी से MP में बदलेगी इन 25 ट्रेनों की टाइमिंग, नई समय-सारणी लागू

    नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही रेलवे एक जनवरी से नई समय-सारणी लागू करने जा रहा है, जिसके तहत भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 25 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। देखें सूची...

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 06:11:29 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 06:17:46 PM (IST)
    एक जनवरी से MP में बदलेगी इन 25 ट्रेनों की टाइमिंग, नई समय-सारणी लागू
    एक जनवरी से MP में बदलेगी इन 25 ट्रेनों की टाइमिंग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही रेलवे एक जनवरी से नई समय-सारणी लागू करने जा रहा है, जिसके तहत भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 25 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि नई समय-सारणी लागू होने से कई गाड़ियों की औसत गति बढ़ेगी और समय की बचत होगी। इसके लिए सभी संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रस्थान समय में बदलाव भोपाल व रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में मामूली परिवर्तन किया गया है।

    – 22145 भोपाल-रीवा एक्सप्रेस अब 23.05 की बजाय 23.00 बजे चलेगी।

    – 19324 भोपाल-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 17.00 की बजाय 17.10 बजे प्रस्थान करेगी।

    – 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 16.55 से बदलकर 16.40 बजे चलेगी।

    – 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस 22.00 की बजाय 21.55 बजे प्रस्थान करेगी।

    इसी तरह ग्वालियर, जयपुर, पुणे और अगरतल्ला की ओर जाने वाली अन्य ट्रेनों में भी पांच से 20 मिनट का बदलाव किया गया है। गंतव्य स्टेशनों पर नए समय कुछ ट्रेनों के गंतव्य स्टेशनों पर पहुंचने का समय भी बदला है।


    – रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस अब रीवा 7.55 बजे पहुंचेगी।

    – भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस का नया आगमन समय 1.15 बजे होगा।

    – बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस भोपाल अब 17.00 बजे आएगी।

    बीना और अन्य स्टेशनों पर भी कई गाड़ियों के आगमन समय संशोधित किए गए हैं।

    मध्यवर्ती व इंटरचेंज स्टेशनों पर परिवर्तन

    इटारसी, बीना, रूठियाई और संत हिरदाराम नगर स्टेशनों पर भी कई लंबी दूरी की ट्रेनों की टाइमिंग में पांच-15 मिनट का बदलाव किया गया है, जिसमें दरभंगा-मैसूर, पटना-बेंगलुरु, कोटा-बीना, बिलासपुर-इंदौर जैसी प्रमुख गाड़ियां शामिल हैं। यात्रियों के लिए अपील रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि एक जनवरी से प्रभावी नई समय-सारणी की जानकारी स्टेशन, अधिकृत वेबसाइट, रेल मदद 139 या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर यात्रा करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

    यह भी पढ़ें- 'हमने मछली-मगरमच्छ से लेकर मंत्री तक को नहीं बख्शा', पढ़िए सीएम मोहन यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.