एक जनवरी से MP में बदलेगी इन 25 ट्रेनों की टाइमिंग, नई समय-सारणी लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही रेलवे एक जनवरी से नई समय-सारणी लागू करने जा रहा है, जिसके तहत भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 25 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि नई समय-सारणी लागू होने से कई गाड़ियों की औसत गति बढ़ेगी और समय की बचत होगी। इसके लिए सभी संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रस्थान समय में बदलाव भोपाल व रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में मामूली परिवर्तन किया गया है।

– 22145 भोपाल-रीवा एक्सप्रेस अब 23.05 की बजाय 23.00 बजे चलेगी। – 19324 भोपाल-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 17.00 की बजाय 17.10 बजे प्रस्थान करेगी। – 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 16.55 से बदलकर 16.40 बजे चलेगी। – 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस 22.00 की बजाय 21.55 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ग्वालियर, जयपुर, पुणे और अगरतल्ला की ओर जाने वाली अन्य ट्रेनों में भी पांच से 20 मिनट का बदलाव किया गया है। गंतव्य स्टेशनों पर नए समय कुछ ट्रेनों के गंतव्य स्टेशनों पर पहुंचने का समय भी बदला है।