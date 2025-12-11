एक जनवरी से MP में बदलेगी इन 25 ट्रेनों की टाइमिंग, नई समय-सारणी लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही रेलवे एक जनवरी से नई समय-सारणी लागू करने जा रहा है, जिसके तहत भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 25 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि नई समय-सारणी लागू होने से कई गाड़ियों की औसत गति बढ़ेगी और समय की बचत होगी। इसके लिए सभी संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रस्थान समय में बदलाव भोपाल व रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में मामूली परिवर्तन किया गया है।
– 22145 भोपाल-रीवा एक्सप्रेस अब 23.05 की बजाय 23.00 बजे चलेगी।
– 19324 भोपाल-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 17.00 की बजाय 17.10 बजे प्रस्थान करेगी।
– 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 16.55 से बदलकर 16.40 बजे चलेगी।
– 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस 22.00 की बजाय 21.55 बजे प्रस्थान करेगी।
इसी तरह ग्वालियर, जयपुर, पुणे और अगरतल्ला की ओर जाने वाली अन्य ट्रेनों में भी पांच से 20 मिनट का बदलाव किया गया है। गंतव्य स्टेशनों पर नए समय कुछ ट्रेनों के गंतव्य स्टेशनों पर पहुंचने का समय भी बदला है।
– रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस अब रीवा 7.55 बजे पहुंचेगी।
– भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस का नया आगमन समय 1.15 बजे होगा।
– बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस भोपाल अब 17.00 बजे आएगी।
बीना और अन्य स्टेशनों पर भी कई गाड़ियों के आगमन समय संशोधित किए गए हैं।
इटारसी, बीना, रूठियाई और संत हिरदाराम नगर स्टेशनों पर भी कई लंबी दूरी की ट्रेनों की टाइमिंग में पांच-15 मिनट का बदलाव किया गया है, जिसमें दरभंगा-मैसूर, पटना-बेंगलुरु, कोटा-बीना, बिलासपुर-इंदौर जैसी प्रमुख गाड़ियां शामिल हैं। यात्रियों के लिए अपील रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि एक जनवरी से प्रभावी नई समय-सारणी की जानकारी स्टेशन, अधिकृत वेबसाइट, रेल मदद 139 या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर यात्रा करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
