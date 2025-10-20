मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल तक मंडीदीप की जहरीली हवा का असर, वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर

    कभी हरियाली और स्वच्छ हवा के लिए पहचाने जाने वाले भोपाल और उसके आसपास अब गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। रविवार सुबह मंडीदीप का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 616 तक पहुंच गया। यह स्तर बेहद गंभीर माना जाता है।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 02:13:13 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 02:14:04 AM (IST)
    भोपाल तक मंडीदीप की जहरीली हवा का असर, वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर
    भोपाल तक मंडीदीप की जहरीली हवा का असर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडीदीप/भोपाल। कभी हरियाली और स्वच्छ हवा के लिए पहचाने जाने वाले भोपाल और उसके आसपास अब गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। रविवार सुबह मंडीदीप का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 616 तक पहुंच गया। यह स्तर बेहद गंभीर माना जाता है। हालात इतने खराब हुए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) ने पहले तो कई कारखानों की चिमनियों को बंद कराया, लेकिन सुधार न होने पर AQI डिस्प्ले बोर्ड को ही बंद कर दिया।

    शनिवार से ही मंडीदीप की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई थी। रविवार सुबह घना धुंध छाया रहा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई। सुबह करीब सात बजे डिस्प्ले बोर्ड पर AQI 616 दर्ज हुआ, जिसने विभाग में हड़कंप मचा दिया। तुरंत सर्विस रोड पर पानी का छिड़काव कराया गया और छह फैक्ट्रियों की चिमनियों को बंद करा दिया गया। हालांकि सुबह 11 बजे तक भी औसतन AQI 350 रहा, जो हवा की बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है।


    स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

    सामाजिक कार्यकर्ता गणेश शर्मा ने बताया कि रविवार जैसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। सुबह खांसने पर मुंह से काला खखार निकल रहा था। व्यापारी राजीव जैन ने कहा कि पटाखों पर रोक के बावजूद प्रदूषण फैक्ट्रियों से हो रहा है। हाजी अब्दुल रहीम खान और विजय पाल ने भी कहा कि यह पटाखों का नहीं बल्कि कारखानों का प्रदूषण है, जिस पर रोक जरूरी है।

    विशेषज्ञों की चेतावनी

    विशेषज्ञों का कहना है कि 500 से अधिक AQI वाली हवा में एक घंटा भी बिताना खतरनाक है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों को गंभीर अटैक का खतरा रहता है। हृदय रोगियों के लिए भी यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। स्वस्थ व्यक्ति को भी सांस की तकलीफ, खांसी, आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

    भोपाल में भी हवा बिगड़ी

    तापमान कम होने के साथ भोपाल की हवा भी तेजी से खराब हो रही है। रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में AQI 182, पर्यावरण परिसर में 175 और टीटी नगर में 162 दर्ज किया गया। इसे ‘मध्यम’ श्रेणी माना जाता है, लेकिन लंबे समय तक इसमें रहना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

    दिवाली से पहले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए भोपाल में 21 हॉटस्पॉट पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए रोजाना 34 वाहन तैनात रहेंगे।

    पीसीबी अधिकारियों की सफाई

    डॉ. सुभाष सी. पांडे, पर्यावरणविद ने कहा कि "मंडीदीप की चिमनियां जहरीला धुआं छोड़ रही हैं, यह हवा मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है।"

    केएन कटारे, क्षेत्रीय अधिकारी, पीसीबी मंडीदीप का कहना है कि "तकनीकी खराबी के कारण डिस्प्ले बोर्ड पर गलत आंकड़े दिख रहे थे, इसलिए इसे बंद किया गया।"

    ब्रजेश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, पीसीबी भोपाल ने इस पूरे मामले में कहा कि "हवा में सुधार के लिए पानी का छिड़काव सबसे बेहतर विकल्प है। मौसम शुष्क होने और हवा न चलने से AQI तेजी से बढ़ रहा है।"

    इसे भी पढ़ें- साध्वी प्रज्ञा के फिर बिगड़े बोल कहा “बेटी बात न माने तो टांगें तोड़ दो”, कांग्रेस ने किया हमला

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.