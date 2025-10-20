भोपाल तक मंडीदीप की जहरीली हवा का असर, वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडीदीप/भोपाल। कभी हरियाली और स्वच्छ हवा के लिए पहचाने जाने वाले भोपाल और उसके आसपास अब गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। रविवार सुबह मंडीदीप का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 616 तक पहुंच गया। यह स्तर बेहद गंभीर माना जाता है। हालात इतने खराब हुए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) ने पहले तो कई कारखानों की चिमनियों को बंद कराया, लेकिन सुधार न होने पर AQI डिस्प्ले बोर्ड को ही बंद कर दिया।

शनिवार से ही मंडीदीप की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई थी। रविवार सुबह घना धुंध छाया रहा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई। सुबह करीब सात बजे डिस्प्ले बोर्ड पर AQI 616 दर्ज हुआ, जिसने विभाग में हड़कंप मचा दिया। तुरंत सर्विस रोड पर पानी का छिड़काव कराया गया और छह फैक्ट्रियों की चिमनियों को बंद करा दिया गया। हालांकि सुबह 11 बजे तक भी औसतन AQI 350 रहा, जो हवा की बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है।