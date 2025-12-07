भोपाल में विवाद सुलझाने के लिए हुई बैठक में ही आपस में उलझ गए किन्नर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरागढ़ में कुछ समय से किन्नरों के दो गुट नेग वसूली करने लगे हैं, जिससे नागरिक परेशान हैं। एक गुट पर जबरिया वसूली का आरोप है। दूसरा गुट चाहता है कि बैरागढ़ एवं आसपास के इलाके में किसी दूसरे गुट को घुसने ही न दिया जाए।

विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई तीसरी बैठक पूज्य सिंधी पंचायत ने विवाद सुलझाने के लिए रविवार को तीसरी बार किन्नरों के दोनों गुटों की बैठक बुलाई थी। इस बार बैठक में पंचायत सदस्यों के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों को भी बुलाया गया था ताकि सर्वमान्य निर्णय लिया जा सके।