    Bhopal News: यदि आप क्रिसमस या नए साल पर भोपाल से अयोध्या, मथुरा, वैष्णोदेवी, वाराणसी, ऋषिकेश या देहरादून जाकर जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन रूट्स पर भोपाल से आने-जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें नए साल से पहले ही बुक हो चुकी हैं।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 08:31:17 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 08:31:17 PM (IST)
    क्रिसमस-न्यू ईयर पर ट्रैवलिंग मुश्किल, भोपाल से अयोध्या-मथुरा की ट्रेनें फुल, गोवा जाना हुआ दोगुना महंगा
    भोपाल से अयोध्या-मथुरा की ट्रेनें फुल (फाइल फोटो)

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यदि आप क्रिसमस या नए साल पर भोपाल से अयोध्या, मथुरा, वैष्णोदेवी, वाराणसी, ऋषिकेश या देहरादून जाकर जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन रूट्स पर भोपाल से आने-जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें नए साल से पहले ही बुक हो चुकी हैं। जम्मू-कश्मीर, अयोध्या, मथुरा और गोवा जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लंबी चल रही है।

    वहीं मुंबई और गोवा से मथुरा जाने वाली ट्रेनों में भी 15 जनवरी तक वेटिंग देखने को मिल रही है। रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने और कोच बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला 30 दिसंबर के आसपास लिया जाएगा। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।


    गोवा जाना हुआ दोगुना महंगा

    भोपाल और दिल्ली से गोवा जाने वाले यात्रियों को अब हवाई सफर के लिए 8 से 9 हजार रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में यही किराया करीब 5 हजार रुपये रहता था। इसी तरह दिल्ली से देहरादून, अयोध्या, कोच्चि और रायपुर जैसे प्रमुख रूट्स पर भी हवाई किराए में 4 से 5 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं भोपाल से आने-जाने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें पहले से ही फुल चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए तत्काल कोटे का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां उन्हें अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है।

    होटल-होमस्टे की बुकिंग बढ़ी, टैक्सी किराए में 20-30 फीसदी तक इजाफा

    लंबी दूरी की यात्रा महंगी और सीमित होने के कारण कई पर्यटक नजदीकी हिल स्टेशन और धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं। ऋषिकेश, पुष्कर, आगरा, अयोध्या, वाराणसी, जोधपुर, जैसलमेर, ओंकारेश्वर और उज्जैन जैसे गंतव्यों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसका सीधा असर होटल और होमस्टे की बुकिंग पर दिख रहा है, जहां पहले से ही उछाल दर्ज किया जा रहा है। वहीं जयपुर और आसपास के पर्यटन स्थलों में भी नए साल पर भारी भीड़ रहने की संभावना है। दूसरी ओर टैक्सी और टूर ऑपरेटर सीजन का हवाला देकर किराए में 20 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऑपरेटरों का कहना है कि मानसून में आमतौर पर बुकिंग कम रहती है, इसलिए इस सीजन में दरें बढ़ाई गई हैं।

    भोपालवासियों के लिए ये हैं ऑप्शन

    नए साल पर अगर यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यात्रियों को पहले से तैयारी करनी होगी। ट्रेन टिकट न मिलने की स्थिति में नजदीकी पर्यटन और धार्मिक स्थल बेहतर विकल्प हो सकते हैं। भोपाल से उज्जैन, ओंकारेश्वर, पचमढ़ी, सांची, खजुराहो या इंदौर जैसे गंतव्यों तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हवाई यात्रा करने वाले यात्री तारीखों में लचीलापन रखें या कनेक्टिंग फ्लाइट्स चुनें। ट्रेन यात्रियों के लिए तत्काल, प्रीमियम तत्काल या वैकल्पिक ट्रेनों का विकल्प मौजूद है। वहीं, निजी वाहन या बस से यात्रा भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

    जयपुर से वर्तमान किराया क्रिसमस और नए साल का किराया

    गोवा 4690-5370 7150-6520 रु.

    केरल- 8325-8170 11997-11905

    भोपाल से जम्मू- स्लीपर कोच में 15 जनवरी तक वेटिंग 12919 मालवा एक्सप्रेस 16031 अंडमान एक्सप्रेस

    भोपाल से पुणे- स्लीपर कोच में 15 जनवरी तक वेटिंग 12780 गोवा एक्सप्रेस 11078 झेलम एक्सप्रेस

    भोपाल से गोवा- स्लीपर कोच में 15 जनवरी तक वेटिंग 12780 गोवा एक्सप्रेस।

