Coronavirus in Madhya Pradesh : पुलिस का सख्त व्यवहार दुर्व्यवहार में नहीं बदले- डीजीपी

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। Coronavirus in Madhya Pradesh कोरोना वायरस (कोविड-19) के खिलाफ चल रही मुहिम में मध्यप्रदेश पुलिस भी पूरे समर्पण भाव से अपनी भूमिका निभा रही है। डीजीपी विवेक जौहरी ने कोरोना वायरस के संबंध में मप्र के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी कर लागू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि वे खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी कोरोना से बचाएं।

डीजीपी जौहरी ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध में पुलिस कर्मचारी और अफसरों को आभार जताया है। साथ ही अपेक्षा की है कि लॉकडाउन का पालन कराते समय हमारा सख्त व्यवहार किसी भी हालत में लोगों के प्रति दुर्व्यवहार में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना का कवरेज करने वाले मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी सहयोगात्मक रवैया रखें।

55 वर्ष के पुलिसकर्मियों से करें सीधा संवाद

डीजीपी ने 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और बीमारियों से ग्रस्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी ऐसे स्थान पर लगाने के लिए कहा है कि जहां जनता से सीधा संपर्क स्थापित न होता हो। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिस जवानों को यूनीफार्म बदलने के लिए भवन तय करें। पुलिस कर्मचारियों की यूनीफार्म धुलवाने की बेहतर व्यवस्था भी कराई जाए।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को साफ तौर पर ताकीद करें कि अपने घर में घुसने से पहले वर्दी को पूर्व से ही बाल्टी में रखे गए घोल में डालकर नए कपड़े पहनें। डीजीपी ने 14 दिन तक पुलिस वालों को घर जाने से बचने के लिए कहा है। जिन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोना प्रभावित क्षेत्र में लगी है वे अधिकारी व कर्मचारी 14 दिनों तक अपने घर जाने से बचें। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षक से कहा कि उनकी रहने की , पीने और स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था बेहतर की जाए।