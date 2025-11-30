अंधे मोड़ पर दो कारें टकराईं, चार लोगों की मौत, भोपाल से श्योपुर लौट रही कार में सवार थे पांच लोग

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 09:33:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 09:33:21 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया-नरसिंहगढ़ रोड पर पिपलिया हसनाद क्षेत्र में दो कारों की जोरदार भिड़ंत में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हैं। मृतक श्योपुर के रहने वाले हैं और भोपाल में हुए मौलाना मेहमूद मदनी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। शनिवार रात करीब 11 बजे वहां से लौटते वक्त हादसा हो गया। टक्कर की इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। बैरसिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन के अनुसार श्योपुर स्थित बालापुरा के मौलाना अनीस मदरसा संचालित करते थे।

    वे बगवाज (श्योपुर) निवासी खालिद खान, साजिद खान, नावेद खान और बालापुरा के रफाकत गौरी के साथ भोपाल मौलाना मदनी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार नावेद चला रहा था। वहीं दूसरी कार अहमदपुर के पास मझेरा में रहने वाला सचिन दांगी चला रहा था। मृतकों के शव कार में बुरी तरह से फंस गए थे, पुलिस ने उन्हें बमुश्किल निकाला।


    पीछे की सीट पर बैठे रफाकत की जान ही बची थी। जबकि दूसरी कार का चालक भी घायल था। दोनों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्जन-हादसा एक ही लेन पर दोनों वाहनों के आमने-सामने आने से हुआ। दोनों वाहन जब्त कर लिए गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। - रामशरण प्रजापति, एसपी भोपाल देहात।

