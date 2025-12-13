केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा, भोपाल-दिल्ली आवास किले में तब्दील

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिली ताजा खुफिया जानकारी के बाद उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) और कुछ राष्ट्रविरोधी तत्व शिवराज सिंह चौहान के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। शुक्रवार देर रात और शनिवार सुबह से ही भोपाल स्थित उनके निजी आवास (बी-8, 74 बंगले) और दिल्ली स्थित सरकारी आवास के बाहर सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ा दी गई है।

पुलिस महानिदेशक को भेजा गया पत्र

'नईदुनिया-जागरण' को मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को 'अति-गोपनीय' पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। सूचना मिलने के तुरंत बाद भोपाल में उनके आवास के दोनों ओर की सड़कों पर नाकाबंदी सख्त कर दी गई है और आने-जाने वाले हर वाहन की सघन जांच शुरू हो गई है।

क्यों है खतरा?

कुछ कट्टरपंथी समूहों और विदेशी एजेंसियों की नजर में हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को भी उनके यात्रा मार्ग और कार्यक्रमों की अग्रिम सुरक्षा जांच के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें- मुस्लिम व्यक्ति चला रहा था 'स्वास्तिक' नाम से फर्जी कंपनी, ठगी और लव जिहाद की आशंका पर 19 गिरफ्तार

मैदानी हकीकत

74 बंगले पर सन्नाटा और सख्ती शनिवार सुबह जब हमारी टीम ने 74 बंगले स्थित उनके आवास का जायजा लिया, तो वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती सामान्य से दोगुनी नजर आई। बंगले के पास से गुजरने वाली आम सड़क पर भी आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। बंगले में मुख्य द्वार से भी आवाजाही रोक दी गई है।