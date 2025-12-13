मेरी खबरें
    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा, भोपाल-दिल्ली आवास किले में तब्दील

    केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिली ताजा खुफिया जानकारी के बाद उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है।

    By Virendra Tiwari
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 03:10:34 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 03:10:34 PM (IST)
    शिवराज सिंह चौहान की गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा।

    HighLights

    1. 74 बंगले स्थित आवास के बाहर सुरक्षा घेरा सख्त, संदिग्धों पर रखी जा रही नजर
    2. गृह मंत्रालय ने एमपी पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजा नोट
    3. ताजा खुफिया जानकारी के बाद उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिली ताजा खुफिया जानकारी के बाद उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है।

    सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) और कुछ राष्ट्रविरोधी तत्व शिवराज सिंह चौहान के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। शुक्रवार देर रात और शनिवार सुबह से ही भोपाल स्थित उनके निजी आवास (बी-8, 74 बंगले) और दिल्ली स्थित सरकारी आवास के बाहर सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ा दी गई है।


    naidunia_image

    पुलिस महानिदेशक को भेजा गया पत्र

    'नईदुनिया-जागरण' को मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को 'अति-गोपनीय' पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। सूचना मिलने के तुरंत बाद भोपाल में उनके आवास के दोनों ओर की सड़कों पर नाकाबंदी सख्त कर दी गई है और आने-जाने वाले हर वाहन की सघन जांच शुरू हो गई है।

    naidunia_image

    क्यों है खतरा?

    कुछ कट्टरपंथी समूहों और विदेशी एजेंसियों की नजर में हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को भी उनके यात्रा मार्ग और कार्यक्रमों की अग्रिम सुरक्षा जांच के निर्देश दिए गए हैं।

    naidunia_image

    मैदानी हकीकत

    74 बंगले पर सन्नाटा और सख्ती शनिवार सुबह जब हमारी टीम ने 74 बंगले स्थित उनके आवास का जायजा लिया, तो वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती सामान्य से दोगुनी नजर आई। बंगले के पास से गुजरने वाली आम सड़क पर भी आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। बंगले में मुख्य द्वार से भी आवाजाही रोक दी गई है।

