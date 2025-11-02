बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा गणित, MP में खाद की होने वाली है किल्लत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश भर में हुई बेमौसम वर्षा की वजह से रबी सीजन में भी खाद के लिए किल्लत होगी। दरअसल, 15 अक्टूबर के आसपास शुरू होने वाली बोवनी बेमौसम वर्षा के चलते 15 नवंबर के आसपास शुरू हो पाएगी। 30 नवंबर तक 90 प्रतिशत बोवनी होने का अनुमान है, इसी के अनुसार रबी सीजन में लगने वाली खाद में से 80 प्रतिशत की आवश्यकता इसी अवधि में होगी। रबी सीजन के लिए निर्धारित कोटा में से 80 प्रतिशत खाद नवंबर में दे पाना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।

30 लाख टन से अधिक खाद की आवश्यकता उधर, प्रदेश को रबी सीजन के लिए पिछले वर्ष की तुलना में तीन लाख टन यूरिया और पांच लाख टन कांप्लेक्स खाद (डीएपी और एनपीके) अतिरिक्त मिलेगी। केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति मिल गई है। केंद्र से 23 लाख टन यूरिया और 19 लाख टन कांप्लेक्स खाद मिलेगी। अभी तक 4.53 लाख टन यूरिया 2.62 लाख टन कांप्लेक्स खाद मिल चुकी है। प्रदेश भर में एक साथ बोवनी होने से आवंटित 42 लाख टन कोटा में से 30 लाख टन से अधिक की आवश्यकता नवंबर में होगी।