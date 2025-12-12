मेरी खबरें
    भोपाल में नवजातों के अधजले शवों को लेकर खुलासा, नहीं कटी थी नाल; पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

    भोपाल में हमीदिया अस्पताल की मर्चुरी के बाहर मिले दो नवजात शिशुओं के अधजले शवों को लेकर बताया गया कि ये दोनों जुड़वा थे। इन दोनों की नाल नहीं काटी गई थी। आशंका है कि किसी ने अवैध रूप से प्रसव कराने के बाद शिशुओं को मरने के लिए छोड़ दिया और फिर शव को जलाने की कोशिश की गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 12:31:57 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 12:52:04 PM (IST)
    भोपाल में नवजातों के अधजले शवों को लेकर खुलासा, नहीं कटी थी नाल; पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज
    हमीदिया अस्पताल भोपाल। फाइल फोटो

    HighLights

    1. एक नवजात का शव बुरी तरह जला हुआ था, जबकि दूसरे पर भी जले होने के निशान थे
    2. मर्चुरी कर्मचारियों की सूचना पर कोहेफिजा पुलिस ने शवों को जब्त कर लिया था
    3. पीएम रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन मृत्यु का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हमीदिया अस्पताल परिसर में मर्चुरी के सामने मिले जुड़वा नवजात शिशुओं के अधजले शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन मामला और भी उलझ गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीएम रिपोर्ट में डॉक्टरों के हवाले से शिशुओं की मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। बीते बुधवार दोपहर को हमीदिया अस्पताल परिसर में मर्चूरी के सामने एक पन्नी में लिपटे हुए दो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिले थे।

    दोनों शिशु जुड़वा थे और हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी नाल नहीं काटी गई थी। एक नवजात का शव बुरी तरह जला हुआ था, जबकि दूसरे पर भी जले होने के निशान थे। अस्पताल की मर्चुरी कर्मचारियों की सूचना पर कोहेफिजा पुलिस ने शवों को जब्त कर लिया था। कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया कि नवजात शिशुओं की पीएम रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन मृत्यु का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।


    अवैध प्रसव की आशंका, क्या शिशुओं को मरने के लिए छोड़ा

    पुलिस ने आशंका जताई है कि या तो किसी ने अवैध रूप से प्रसव कराने के बाद शिशुओं को मरने के लिए छोड़ दिया और फिर शव को जलाने की कोशिश की गई या फिर अस्पताल से जुड़े किसी कर्मचारी ने प्रसव के बाद उनका अवैध निपटान करने का प्रयास किया।

    पुलिस घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमीदिया अस्पताल में हाल में हुए बच्चों के जन्म से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है ताकि शिशुओं के माता-पिता तक पहुंचा जा सके। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

