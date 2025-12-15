मेरी खबरें
    MP में अब शहरों से लगी पंचायतों में भी लागू होगा नगरीय विकास का कॉलोनाइजर एक्ट, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

    मध्य प्रदेश में शहरों से लगे ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास हो रहा है। शहरों से लगी पंचायतों में भी अब नगरीय विकास का कालोनाइजर एक्ट लागू होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। जिसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 05:10:29 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 05:11:25 AM (IST)
    मुख्यमंत्री ने कॉलोनाइजर एक्ट लागू करने के लिए दिए निर्देश

    HighLights

    1. बड़े शहरों के पास की पंचायतों में तेजी के साथ नई-नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं
    2. इन कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओं का विकास नहीं होता, पंचायतें भी ध्यान नहीं देतीं
    3. शहरों से लगे पंतायतों में भी अब नगरीय विकास का कॉलोनाइजर एक्ट लागू किया जाएगा

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: प्रदेश में तेजी के साथ शहरीकरण हो रहा है। शहरों में भूखंड का मूल्य अधिक होने से पास की पंचायतों में तेजी के साथ नई-नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। दरअसल, पंचायत क्षेत्र में कॉलोनाइजर को आसानी से अनुमतियां मिल जाती हैं।

    वे कॉलोनी बनाकर निकल जाते हैं लेकिन आवश्यक सुविधाओं का विकास नहीं करते हैं। पंचायतें भी ध्यान नहीं देती हैं और जब यह कालोनियां नगरीय निकायों में शामिल होती हैं तो फिर विकास से जुड़े मुद्दे खड़े हो जाते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि नगरीय क्षेत्र से लगी हुई पंचायतों में भी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कालोनाइजर एक्ट के प्रविधान लागू किए जाएंगे। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद नियमों में संशोधन किया जाएगा।


    बड़े शहरों के आस-पास गावों में बन रहीं कॉलोनियां

    प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के बाहर कॉलोनियां तेजी से विकसित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहां अनुमतियां आसानी से मिल जाती हैं। ज्यादा निगरानी भी नहीं होती है। कॉलोनाइजर कॉलोनी तो बना देते हैं, लेकिन आवश्यक अधोसंरचना का विकास नहीं होता है। नियमानुसार खाली भूमि भी नहीं छोड़ी जाती है।

    बाद में नगरीय निकायों पर बढ़ता है दबाव

    आश्रय शुल्क जिला पंचायत में जमा कर दिया जाता है, लेकिन इसका उपयोग भी संबंधित क्षेत्र के विकास में नहीं होता है। जब ये क्षेत्र नगरीय निकायों में शामिल होते हैं तो अन्य क्षेत्रों के समान विकास की मांग उठती है। निकायों के ऊपर दबाव बनता है। लेकिन माली स्थिति ठीक नहीं होने के कारण काम नहीं हो पाते हैं।

    इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नियम इस तरह बनाए जाएं जिससे एक तो अवैध कालोनियां बन ही न पाएं और दूसरा जो कॉलोनियां बन गई हैं, वहां विकास कार्यों की चिंता की जाए।

    शहरों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होंगे नियम

    सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कॉलोनाइजर नियम हैं, वैसे ही शहरों से लगी पंचायतों में लागू किए जाएंगे। जिस तरह नक्शा पास कराने से लेकर अन्य अनुमतियां नगरीय क्षेत्रों में लेनी होती हैं, वे सभी लेनी होंगी। आवश्यक अधोसरंचना विकास के काम भी करने होंगे और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी।

    विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियम लागू होते हैं, इसलिए विभाग से सहमति लेकर दोनों विभाग अपने-अपने नियमों में संशोधन करेंगे। चूंकि, मामला नीतिगत निर्णय का है इसलिए प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।

