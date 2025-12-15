भोपाल में दो दिन में 2.07 लाख मतदाताओं का होगा सत्यापन, घर-घर जाएंगे अधिकारी, जानें किन बातों का रखें ध्यान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत सोमवार और मंगलवार को दो लाख सात हजार 378 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। ये वे मतदाता हैं, जिनके गणना पत्रक अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखे गए हैं। इनकी सघन जांच के लिए 554 मतदान केंद्रों में 500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी घर-घर जाएंगे।

मध्य विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 150 पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह 92 अनकलेक्टेबल गणना पत्रकों की जांच करेंगे। वे स्वयं घर-घर जाकर यह सत्यापन करेंगे कि मतदाता मौके पर मौजूद हैं या नहीं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश 27 अक्टूबर के पालन में जारी एसआइआर के गणना-चरण के दौरान अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखे गए गणना पत्रकों की सघन जांच की जानी है। इसके लिए 15 और 16 दिसंबर को विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत छह विधानसभा क्षेत्रों के 554 मतदान केंद्रों का चयन किया गया है। इन केंद्रों पर बीएलओ द्वारा कुल दो लाख सात हजार 378 एएसडीआर मतदाता चिह्नित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों के तहत 500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को गणना पत्रक आवंटित किए गए हैं।