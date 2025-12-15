मेरी खबरें
    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 09:03:31 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 09:03:30 AM (IST)
    भोपाल में दो दिन में 2.07 लाख मतदाताओं का होगा सत्यापन, घर-घर जाएंगे अधिकारी, जानें किन बातों का रखें ध्यान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत सोमवार और मंगलवार को दो लाख सात हजार 378 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। ये वे मतदाता हैं, जिनके गणना पत्रक अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखे गए हैं। इनकी सघन जांच के लिए 554 मतदान केंद्रों में 500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी घर-घर जाएंगे।

    मध्य विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 150 पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह 92 अनकलेक्टेबल गणना पत्रकों की जांच करेंगे। वे स्वयं घर-घर जाकर यह सत्यापन करेंगे कि मतदाता मौके पर मौजूद हैं या नहीं।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश 27 अक्टूबर के पालन में जारी एसआइआर के गणना-चरण के दौरान अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखे गए गणना पत्रकों की सघन जांच की जानी है। इसके लिए 15 और 16 दिसंबर को विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत छह विधानसभा क्षेत्रों के 554 मतदान केंद्रों का चयन किया गया है। इन केंद्रों पर बीएलओ द्वारा कुल दो लाख सात हजार 378 एएसडीआर मतदाता चिह्नित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों के तहत 500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को गणना पत्रक आवंटित किए गए हैं।


    निगमायुक्त और जिपं सीईओ भी उतरेंगी मैदान में

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा विधानसभा क्षेत्र नरेला के मतदान केंद्र 36 के 104 अनकलेक्टेबल पत्रकों की जांच नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन करेंगी। विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरा के मतदान केंद्र चार के 108 अनकलेक्टेबल पत्रकों की जांच के लिए जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी घर-घर जाकर सर्वे करेंगी।

    एडीएम सुमित पांडे, अंकुर मेश्राम, पीसी शाक्य, प्रकाश नायक सहित नगर निगम के अपर आयुक्त, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर तथा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य विभाग सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

    एएसडीआर मतदाता और सत्यापन की जरूरत

    जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि चार नवंबर से शुरू हुए एसआइआर के तहत सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 21 लाख 25 हजार 908 गणना पत्रकों को जमा करने का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें चार लाख 45 हजार 682 अनकलेक्टेबल गणना पत्रक वाले मतदाता हैं।

    शेष दिनों में सभी 2029 मतदान केंद्रों पर इन पत्रकों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि वर्तमान में मौजूद मतदाता का नाम सूची से कम न हो। अभी छह विधानसभा क्षेत्रों में दो लाख से अधिक पत्रकों का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। अनकलेक्टेबल पत्रकों को एएसडीआर श्रेणी में रखा गया है, जिसमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और सूची में दो स्थानों पर नाम वाले मतदाता शामिल हैं।

    विधानसभा क्षेत्रवार अनकलेक्टेबल गणना पत्रक

    विधानसभा क्षेत्र कुल मतदान केंद्र अनकलेक्टेबल गणना पत्रक

    विधानसभा क्षेत्र कुल मतदान केंद्र अनकलेक्टेबल गणना पत्रक

    उत्तर 73 25,442

    नरेला 108 38,285

    दक्षिण-पश्चिम 75 29,737

    मध्य 76 29,892

    गोविंदपुरा 115 47,244

    हुजूर 107 36,778

    कुल 554 2,07,378

