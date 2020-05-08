Coronavirus Bhopal News : बिना हाथ लगाए मशीन से उतर जाएगी पीपीई किट, संक्रमण से होगा बचाव

शशिकांत तिवारी, भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि। Coronavirus Bhopal News भोपाल के एक डॉक्टर दंपती ने ऐसा पीपीई किट डिजाइन किया है, जिसे पहनने व उतारने के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। डॉक्टर, नर्स व पीपीई पहनने वाले अन्य व्यक्ति को चार पाइप वाले एक ढांचे के बीच में खड़ा होना होगा। इस ढांचे में छोटी मोटर लगी होगी। मोटर किट के चारों कोने में लगे रिंग को हुक के जरिए फैलाकर ऊपर की तरफ उठाएगी। इसी तरह की प्रक्रिया किट को पहनने के लिए होगी। इससे किट पहनने वालों को संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। इस किट की खासियत यह भी है कि सिंगल पीस होने के साथ इसे सैनिटाइज कर दोबारा उपयोग किया जा सकता है।

भोपाल स्थित प्रदेश के एकमात्र सरकारी होम्योपैथी कॉलेज के सह प्राध्यापक डॉ.निशांत नांबीशन व उनकी पत्नी डॉ. स्मिता नांबीशन ने पीपीई किट का यह डिजाइन तैयार किया है। डॉ. निशांत ने बताया कि कोरोना ही नहीं अन्य वायरस-बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाने के लिए भी यह किट उपयोगी होगी। यह किट स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस व जोखिम में काम करने वाले अन्य अधिकरी-कर्मचाारियों के लिए बहुत काम की है। उनके संस्थान के बाहर ऐसा ढांचा स्थाई तौर पर बनाया जा सकता है। उन्हें सिर्फ इस स्ट्रक्चर में खड़ा होना होगा। 30 सेंकंड में किट अपने आप पहन-उतर जाएगी। उसी वक्त किट व उस व्यक्ति को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी वहां की जा सकती है।

2500 रुपए में तैयार होगी किट डॉक्टरों ने बताया कि किट करीब 2500 रुपए में तैयार हो जाएगी। इसमें सिर से लेकर पैर तक सुरक्षा की पूरी चीजें लगी होंगी। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद दूसरे संक्रमणों से बचने के लिए भी स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी यह किट पहन सकेंगे। उन्होंने बताया कि किट के पेटेंट के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेडमार्क को आवेदन भी किया है। किट उतारे बिना हल्का-फुल्का खा-पी भी सकेंगे डॉक्टर दंपती ने बताया कि इस किट को उतारे बिना हल्का फुल्का कुछ खाने की सुविधा भी रहेगी। दरअसल, किट में कंधे के पास एक फ्लैप लगा होगा। इसे दबाने से किट चौड़ा हो जाएगा। इस दौरान वह अपने जेब में रखी कुछ हल्की-फुल्की चीजें खा-पी सकेंगे। साथ ही टॉयलेट भी जा सकेंगे।