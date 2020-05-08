मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Coronavirus Bhopal News : बिना हाथ लगाए मशीन से उतर जाएगी पीपीई किट, संक्रमण से होगा बचाव

    Coronavirus Bhopal News : भोपाल के डॉक्टर दंपती ने तैयार किया डिजाइन, बिजली की मोटर करेगी किट उतारने-पहनाने का काम।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Fri, 08 May 2020 09:59:26 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 08 May 2020 04:59:38 PM (IST)
    Coronavirus Bhopal News : बिना हाथ लगाए मशीन से उतर जाएगी पीपीई किट, संक्रमण से होगा बचाव

    शशिकांत तिवारी, भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि। Coronavirus Bhopal News भोपाल के एक डॉक्टर दंपती ने ऐसा पीपीई किट डिजाइन किया है, जिसे पहनने व उतारने के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। डॉक्टर, नर्स व पीपीई पहनने वाले अन्य व्यक्ति को चार पाइप वाले एक ढांचे के बीच में खड़ा होना होगा। इस ढांचे में छोटी मोटर लगी होगी। मोटर किट के चारों कोने में लगे रिंग को हुक के जरिए फैलाकर ऊपर की तरफ उठाएगी। इसी तरह की प्रक्रिया किट को पहनने के लिए होगी। इससे किट पहनने वालों को संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। इस किट की खासियत यह भी है कि सिंगल पीस होने के साथ इसे सैनिटाइज कर दोबारा उपयोग किया जा सकता है।

    भोपाल स्थित प्रदेश के एकमात्र सरकारी होम्योपैथी कॉलेज के सह प्राध्यापक डॉ.निशांत नांबीशन व उनकी पत्नी डॉ. स्मिता नांबीशन ने पीपीई किट का यह डिजाइन तैयार किया है। डॉ. निशांत ने बताया कि कोरोना ही नहीं अन्य वायरस-बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाने के लिए भी यह किट उपयोगी होगी। यह किट स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस व जोखिम में काम करने वाले अन्य अधिकरी-कर्मचाारियों के लिए बहुत काम की है। उनके संस्थान के बाहर ऐसा ढांचा स्थाई तौर पर बनाया जा सकता है। उन्हें सिर्फ इस स्ट्रक्चर में खड़ा होना होगा। 30 सेंकंड में किट अपने आप पहन-उतर जाएगी। उसी वक्त किट व उस व्यक्ति को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी वहां की जा सकती है।


    2500 रुपए में तैयार होगी किट

    डॉक्टरों ने बताया कि किट करीब 2500 रुपए में तैयार हो जाएगी। इसमें सिर से लेकर पैर तक सुरक्षा की पूरी चीजें लगी होंगी। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद दूसरे संक्रमणों से बचने के लिए भी स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी यह किट पहन सकेंगे। उन्होंने बताया कि किट के पेटेंट के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेडमार्क को आवेदन भी किया है।

    किट उतारे बिना हल्का-फुल्का खा-पी भी सकेंगे

    डॉक्टर दंपती ने बताया कि इस किट को उतारे बिना हल्का फुल्का कुछ खाने की सुविधा भी रहेगी। दरअसल, किट में कंधे के पास एक फ्लैप लगा होगा। इसे दबाने से किट चौड़ा हो जाएगा। इस दौरान वह अपने जेब में रखी कुछ हल्की-फुल्की चीजें खा-पी सकेंगे। साथ ही टॉयलेट भी जा सकेंगे।

    इसलिए किट डिजाइन करने का आया आइडिया

    डॉ. निशांत ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल (यूएसए) के अध्ययन में सामने आया था पीपीई किट पहनने वाले स्वास्थ्यकर्मी भी ईबोला से संक्रमित हो गए थे। अध्ययन में यह सामने आया था कि पीपीई किट सुरक्षित तरीके से नहीं उतारने की वजह से यह दिक्कत आई थी। किट उतारते वक्त इसकी ऊपरी सतह शरीर में छूने की वजह से यह संक्रमण हुआ था। कोरोना के इलाज में लगे कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी किट पहनने के बावजूद संक्रमित हो रहे हैं। लिहाजा, डॉक्टर दंपती को ऐसा किट बनाने का आइडिया सूझा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.