किताबी ज्ञान के साथ पारिवारिक और धार्मिक मूल्य भी सिखा रहे स्कूल

- नवदुनिया विशेष
- सरकारी स्कूलों ने रामायण-महाभारत और दादा-दादी के साथ समय बिताने को टाइम-टेबल में किया शामिल
अंजली राय
भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
लॉकडाउन है, स्कूल बंद हैं, फिर भी पढ़ाई करनी है। इन सबके बीच बच्चों को वह सब भी सिखाना है, जो किताबों में नहीं मिलता। मसलन धार्मिक और पारिवारिक मूल्य। बच्चे कक्षा में मिलते तो उन्हें सीधे-तौर पर कुछ बताया जा सकता था, लेकिन बंद की हालत में बच्चे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सीख से वंचित न रहें, इसके लिए भोपाल के कुछ सरकारी स्कूलों ने नया तरीका निकाला है। एक सरकारी स्कूल ने अपने विद्यार्थियों के लिए दादा-दादी के साथ समय बिताने को टाइम टेबल में शामिल किया है तो एक स्कूल ने सुबह-शाम रामायण और महाभारत देखना भी बच्चों के दैनिक क्रियाकलापों में जोड़ा है।
स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों को एक आदर्श समय-सारिणी बनाकर वाट्सएप ग्रुप पर शेयर की है। इसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ योग, ध्यान, व्यायाम तो करना ही है, साथ ही घरेलू कार्यों में भी माता-पिता का हाथ बंटाना है। पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की दृष्टि से बधो दादा-दादी के साथ समय भी बिताएंगे। समय-सारिणी के अनुसार पूजा पाठ, रामायण व महाभारत सीरियल देखकर विद्यार्थी धार्मिक गतिविधियों से भी जुड़ सकेंगे। समय-सारिणी का अनिवार्य रूप से पालन हो सके, इसके लिए स्कूलों ने पालकों से अपील भी की है। विद्यार्थियों से समय-सारिणी का पालन कराने के लिए हर क्लास के टीचर की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है।
- विद्यार्थी ग्रुप पर शेयर करेंगे अपने अनुभव
विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा घर के कार्यों में हाथ बंटाने और दादा-दादी के साथ समय बिताने और उनके अनुभव को जानने के लिए 3-4 घंटे का समय निर्धारित किया है। पूजा-पाठ, रामायण व महाभारत के लिए भी लगभग इतना समय ही निर्धारित है। इसके अलावा पेड़-पौधों की देखभाल करने जैसे सकारात्मक कार्य भी करने हैं। इससे विद्यार्थियों के अंदर सेवा भाव जगे। घर में रहकर मिलने वाले इन अनुभवों को विद्यार्थी वाट्सएप के माध्यम से ग्रुप पर शेयर भी करेंगे।
- नियमित दिनचर्या का पालन करें
लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थी घर में भी अनुशासित और संस्कारित होने के साथ नियमित दिनचर्या का पालन करें। इसके लिए समय-सारिणी बनाई है। सभी अभिभावकों को इसका पालन करने के लिए कहा गया है।
- निशा कामरानी, प्राचार्या, शासकीय उमावि विद्या विहार।
अभिभावकों से की अपील
लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को संस्कारित और अनुशासित बनाने के लिए समय-सारिणी में रामायण व महाभारत जैसे धार्मिक सीरियल देखने का समय भी निर्धारित किया गया है।
- सुभाष सक्सेना, प्रधानाध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला सेवनिया गोंड, सूरज नगर