किताबी ज्ञान के साथ पारिवारिक और धार्मिक मूल्य भी सिखा रहे स्कूल

- नवदुनिया विशेष - सरकारी स्कूलों ने रामायण-महाभारत और दादा-दादी के साथ समय बिताने को टाइम-टेबल में किया शामिल अंजली राय भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि लॉकडाउन है, स्कूल बंद हैं, फिर भी पढ़ाई करनी है। इन सबके बीच बच्चों को वह सब भी सिखाना है, जो किताबों में नहीं मिलता। मसलन धार्मिक और पारिवारिक मूल्य। बच्चे कक्षा में मिलते तो उन्हें सीधे-तौर पर कुछ बताया जा सकता था, लेकिन बंद की हालत में बच्चे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सीख से वंचित न रहें, इसके लिए भोपाल के कुछ सरकारी स्कूलों ने नया तरीका निकाला है। एक सरकारी स्कूल ने अपने विद्यार्थियों के लिए दादा-दादी के साथ समय बिताने को टाइम टेबल में शामिल किया है तो एक स्कूल ने सुबह-शाम रामायण और महाभारत देखना भी बच्चों के दैनिक क्रियाकलापों में जोड़ा है।

स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों को एक आदर्श समय-सारिणी बनाकर वाट्सएप ग्रुप पर शेयर की है। इसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ योग, ध्यान, व्यायाम तो करना ही है, साथ ही घरेलू कार्यों में भी माता-पिता का हाथ बंटाना है। पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की दृष्टि से बधो दादा-दादी के साथ समय भी बिताएंगे। समय-सारिणी के अनुसार पूजा पाठ, रामायण व महाभारत सीरियल देखकर विद्यार्थी धार्मिक गतिविधियों से भी जुड़ सकेंगे। समय-सारिणी का अनिवार्य रूप से पालन हो सके, इसके लिए स्कूलों ने पालकों से अपील भी की है। विद्यार्थियों से समय-सारिणी का पालन कराने के लिए हर क्लास के टीचर की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है।