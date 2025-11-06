भोपाल के स्टेशनों पर 14 की पानी की बॉटल 15 रुपये में, GST घटने के बाद 44 दिन में नहीं आया नया स्टॉक

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। क्या आप मानने को तैयार हैं कि जिन रेलवे स्टेशनों पर प्रतिदिन 7500 पानी की बोतलें बिक जाती हों, वहां पिछले डेढ़ महीने से पानी का नया स्टाक ही नहीं आया! भोपाल के रेलवे स्टेशनों पर ऐसा ही होता दिख रहा है। जीएसटी सुधार के बाद रेलवे ने बोतलबंद पानी की दरों में एक रुपये की कटौती की थी। अब बोतल 15 रुपये की जगह 14 रुपये लीटर बिकनी थी, लेकिन भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यह दर लागू नहीं हुआ। दुकानदार कहते हैं कि बोतल पर प्रिंट रेट 15 रुपया लिखकर आया है तो यही देना होगा।

रेलवे बोर्ड में उप निदेशक कैटरिंग रंगराजन अनंतरत्नम के हस्ताक्षर से 20 सितंबर को सभी महाप्रबंधकों और आईआरसीटीसी के प्रबंध संचालक आदि के लिए एक आदेश जारी किया। इसमें बताया गया कि जीएसटी सुधार के बाद जो स्थिति बनी है उसके तहत बोतलबंद पानी का अधिकतम खुदरा मूल्य एक लीटर वाली बोतल पर 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और आधा लीटर बोतल के लिए 10 रुपये से घटाकर नौ रुपये करना है। नई दरों को 22 सितंबर से लागू किया जाना था। पांच अक्टूबर की रात यानी 44 दिन बीत जाने के बाद भी यह आदेश भोपाल में लागू नहीं हो पाया।

भोपाल स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन के अलग-अलग स्टाल देखने पर नवदुनिया टीम को 14 रुपये एमआरपी वाली कोई बोतल नजर नहीं आई। एक दुकान संचालक ने कहा कि नई एमआरपी की बोतलों का स्टाक अभी आया ही नहीं है। जो पुराना स्टाक है, उसी एमआरपी पर बेचना पड़ रहा है। जब कंपनी से नई रेट की सप्लाई आ जाएगी तब हम भी बदलाव कर लेंगे। यह हालात यात्री सुविधा सलाहकार समिति के सामने भी आ चुकी है। समिति के सदस्य निरंजन वाधवानी बताते हैं कि हाल ही में जब हमारी टीम भोपाल जंक्शन पर निरीक्षण करने पहुंची तो देखा कि वेंडर अभी भी पानी की बोतल को 15 रुपये में बेच रहे हैं। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बोतल तो 15 रुपए की ही मिलेगी, आप साथ में एक टाफी या एक रुपये का कोई भी सामान ले सकते हैं।