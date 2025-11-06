भोपाल के स्टेशनों पर 14 की पानी की बॉटल 15 रुपये में, GST घटने के बाद 44 दिन में नहीं आया नया स्टॉक

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। क्या आप मानने को तैयार हैं कि जिन रेलवे स्टेशनों पर प्रतिदिन 7500 पानी की बोतलें बिक जाती हों, वहां पिछले डेढ़ महीने से पानी का नया स्टाक ही नहीं आया! भोपाल के रेलवे स्टेशनों पर ऐसा ही होता दिख रहा है। जीएसटी सुधार के बाद रेलवे ने बोतलबंद पानी की दरों में एक रुपये की कटौती की थी। अब बोतल 15 रुपये की जगह 14 रुपये लीटर बिकनी थी, लेकिन भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यह दर लागू नहीं हुआ। दुकानदार कहते हैं कि बोतल पर प्रिंट रेट 15 रुपया लिखकर आया है तो यही देना होगा।
रेलवे बोर्ड में उप निदेशक कैटरिंग रंगराजन अनंतरत्नम के हस्ताक्षर से 20 सितंबर को सभी महाप्रबंधकों और आईआरसीटीसी के प्रबंध संचालक आदि के लिए एक आदेश जारी किया। इसमें बताया गया कि जीएसटी सुधार के बाद जो स्थिति बनी है उसके तहत बोतलबंद पानी का अधिकतम खुदरा मूल्य एक लीटर वाली बोतल पर 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और आधा लीटर बोतल के लिए 10 रुपये से घटाकर नौ रुपये करना है। नई दरों को 22 सितंबर से लागू किया जाना था। पांच अक्टूबर की रात यानी 44 दिन बीत जाने के बाद भी यह आदेश भोपाल में लागू नहीं हो पाया।
भोपाल स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन के अलग-अलग स्टाल देखने पर नवदुनिया टीम को 14 रुपये एमआरपी वाली कोई बोतल नजर नहीं आई। एक दुकान संचालक ने कहा कि नई एमआरपी की बोतलों का स्टाक अभी आया ही नहीं है। जो पुराना स्टाक है, उसी एमआरपी पर बेचना पड़ रहा है। जब कंपनी से नई रेट की सप्लाई आ जाएगी तब हम भी बदलाव कर लेंगे।
यह हालात यात्री सुविधा सलाहकार समिति के सामने भी आ चुकी है। समिति के सदस्य निरंजन वाधवानी बताते हैं कि हाल ही में जब हमारी टीम भोपाल जंक्शन पर निरीक्षण करने पहुंची तो देखा कि वेंडर अभी भी पानी की बोतल को 15 रुपये में बेच रहे हैं। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बोतल तो 15 रुपए की ही मिलेगी, आप साथ में एक टाफी या एक रुपये का कोई भी सामान ले सकते हैं।
भोपाल रेलवे स्टेशन पर रोजाना औसतन पांच हजार बोतलों की खपत होती है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर इसका औसत 2500 बोतलों का है। यानी करीब 7500 बोतल रोज की खपत। पिछले 44 दिनों में वेंडरों ने यहां तीन लाख 30 हजार बोतलें बेच दी होंगी। यानी प्रति बोतल एक रुपया की दर से तीन लाख 30 हजार रुपये का अवैध मुनाफा।
रेलवे ने पानी सस्ता करने का आदेश दिया है, पर यहां कोई फर्क नहीं दिखता। हर स्टाल पर पानी 15 रुपए में ही मिल रहा है। यह गलत है। - राजेश तिवारी, जबलपुर से आए यात्री
रोज हजारों यात्रियों से बड़ी रकम की कमाई
सोचा था जीएसटी घटने के बाद पानी सस्ता मिलेगा, लेकिन स्टेशन पर कहीं 14 रुपये की बोतल नहीं दिखी। हर बार की तरह 15 रुपये ही वसूले जा रहे हैं। छोटे-छोटे रेट का फर्क रोज हजारों यात्रियों से बड़ी रकम बन जाता है। - नेहा गुप्ता, इटारसी जा रही यात्री
कड़ी कार्रवाई की जाएगी
अगर 14 रुपये की बोतल को कोई भी दुकानदार 15 रुपए की बेचता पाया गया तो रेलवे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - नवल अग्रवाल, पीआरओ, भोपाल मंडल
एक रुपये के लिए शिकायत का लोड नहीं
खानपान की वस्तुओं की अधिक कीमत की शिकायत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर की जा सकती है। लेकिन इसके लिए पीएनआर और मोबाइल नंबर देना होता है। इसके अलावा रेल मदद पोर्टल या एप पर इसकी शिकायत हो सकती है। स्टेशन मास्टर से भी शिकायत हो सकती है। एक रुपये के विवाद में यात्री प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहते और रेलवे अधिकारियों को अपना ही आदेश लागू कराने का कोई दबाव नहीं है, ऐसे में धंधा चल रहा है।