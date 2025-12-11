गेहूं की कीमतों पर लगेगी लगाम! MP में थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा तय

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। गेहूं की कीमत न बढ़े, इसके लिए प्रदेश में खुदरा हो या थोक व्यापारी, सबके लिए गेहूं के भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई का प्रविधान है। इसके लिए सरकार ने तलाशी का अधिकार कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दिया है। भारत सरकार ने गेहूं के भंडार की अधिकतम सीमा 2026 तक के लिए निर्धारित की है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया है। इसके अंतर्गत खुदरा व्यापारी या थोक विक्रेता के अधिकतम 2000 टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए आठ टन, बिग चेन रिटेलर में प्रत्येक आउटलेट के लिए आठ टन की सीमा निर्धारित है।