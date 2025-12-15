स्नान-पूजा कर भोजन बनाने कहा, तो थाने पहुंची बहू... भोपाल में सास पर मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भारतीय परिवारों में धार्मिक और सामाजिक परंपराएं लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये परंपराएं घर की दिनचर्या, खान-पान और आचरण तय करती रही हैं। लेकिन बदलते समय और नई सोच के साथ कई घरों में ये परंपराएं टकराव का कारण बन रही हैं।

घर की परंपराएं बन रही हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए चुनौती पिछले महीने महिला थाने में एक ऐसा ही मामला दर्ज किया गया। शिक्षित बहू मालती (बदला हुआ नाम) ने अपनी सास और पति के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। मालती राय ने आरोप लगाया कि उनकी सास उन्हें रोजाना स्नान और पूजा करने के बाद ही रसोई में जाने और भोजन पकाने के लिए दबाव डालती थीं।

बहू का कहना है कि वह कामकाजी हैं और बदलती जीवनशैली के अनुसार घर के काम करना चाहती हैं, लेकिन परंपराओं के नाम पर उन पर लगातार मानसिक दबाव डाला जा रहा था। महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर में ऐसे पारिवारिक विवादों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शिकायतों में पूजा-पाठ, पहनावा, रसोई के नियम, कामकाज के तरीके और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर मतभेद सामने आते हैं। बदलती सोच और पारंपरिक अपेक्षाओं के बीच टकराव से उपजे ये विवाद मानसिक उत्पीड़न की शिकायतों का रूप ले रहे हैं। इस तरह के मामलों में दोनों पक्ष खुद को सही मानते हैं और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने को तैयार नहीं होते।