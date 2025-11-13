MP युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने यश घनघोरिया, अभिषेक परमार को बनाया वरिष्ठ उपाध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जबलपुर के यश घनघोरिया होंगे। वहीं, भोपाल के अभिषेक परमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। साक्षात्कार की प्रक्रिया होने के बाद बुधवार देर रात भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने नियुक्ति कर दी।

चुनाव में सर्वाधिक 3.36 लाख मिले थे वोट मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में सर्वाधिक 3.36 लाख वोट यश को मिले थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के समर्थक जबलपुर पूर्व से विधायक लखन घनघोरिया के पुत्र यश को सभी विधायकों का समर्थन मिला था। इसके कारण सदस्यता अभियान में सर्वाधिक समर्थक यश के पक्ष की ही बने थे।