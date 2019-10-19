अनेक जन्मों के पुण्य का प्रतिफल है जैनेश्वरी दीक्षा के भाव होनाः मुनि प्रसाद सागर

संसार में अनेक जन्मों के पुण्य के संचय के बाद जैनेश्वरी दीक्षा के भाव जागृत होते हैं। दिगंबर बाहर से ही नहीं अंदर से भी होना पड़ता है। आंतरिक रूप से अंदर की राग द्वेष कषाय को पूरी तरह उतारना पड़ता है।

उक्त विचार चार दीक्षार्थियों की गोद भराई रस्म कार्यक्रम के दौरान मुनि प्रसाद सागर महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय शैक्षणिक शिक्षा तो हाई स्कूल, हायर सेकंडरी, स्नातक आदि होती है, लेकिन मोक्ष मार्गी संतों के पाठ्यक्रम में तो हमेशा 28 मूल गुण रहते हैं, जिनका उन्हें पल-पल पालन करना रहता है।

राग से वैराग्य की ओर कदम बढ़ा रहे आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य चार दीक्षार्थियों की गोद भराई की रस्म शुक्रवार को शहर के जैन मंदिरों में श्रद्धा भक्ति से हुई। इस दौरान मंदिरों में नमोस्तु शासन जयवंत हो के जयकारे गुंजते रहे। मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ा रहे भैयाओं ने प्राचीन चौक जैन मंदिर में मूल नायक भगवान आदिनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। मुनि प्रसाद, शैल, निकलंक सागर महाराज को श्रीफल समर्पित कर आर्शीवाद लिया। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से संयम के पथ पर आगे बढ रहे मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त कर रहे दीक्षार्थियों का तिलक कर आरती उतारी। भक्ति भाव से गोद भराई की रस्म अदा की। महिलाओं ने मंगल गीत और भजनों के साथ सभी के दीक्षा के पूर्व की प्रमुख क्रिया गोद भराई की रस्म मंत्रोच्चार के साथ की। संयम साधना की अनुमोदना की गई। आयोजन समिति के प्रमुख इंजीनियर पंकज एंव दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी अंशुल जैन ने बताया राजधानी के जैन मंदिरों में गोद भराई की रस्में श्रद्धालुओं में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अभूतपूर्व संगम दिखाई दे रहा था। पंचशील नगर, चौक, नेहरू नगर, अशोका गार्डन, शाहपुरा जैन मंदिर और नेमिनाथ जैन मंदिर लालघाटी में पहुंचकर भगवान जिनेन्द्र के दर्शन किए। श्रावकों ने हर्ष उल्लास के साथ गोद भराई की रस्म अदा की। इस अवसर पर जयकारों से जिनालय गुंज रहे थे। अशोका गार्डन जैन मंदिर में आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज से भी दीक्षार्थियों ने आर्शीवाद लिया।

अनेक जन्मों के पुण्य के बाद जैनेश्वरी दीक्षा के योग बनते हैं : शैल सागर

मुनि शैलसागर महाराज ने कहा दिगंबर संत की पर्याय पाने सर्व के देवता भी लालियत रहते हैं। अनेक जन्मों के पुण्य संचय के बाद जैनेश्वरी दीक्षा के योग बनते हैं। तीर्थंकर भगवंतों द्वारा बताया गया मार्ग जैन संत पल-पल पालन करते है। गृहस्थ जीवन में रहकर साधु जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। गृहस्थ धर्म को छोड़कर कल्याण का मार्ग जैनेश्वरी दीक्षा है। मुनिश्री ने कहा जिनका धरती बिछौना और आकाश अंबर हो जाता है। वहीं दिगंबर होते हं। जैनेश्वरी दीक्षा भव-भव साधना के उपरांत मिल पाती है।