14 जुलाई को रोपे जाएंगे आम-जामुन के बीज, 7 तक किए जाएंगे इकट्ठे

- सभी वार्डों में सुबह 10 से 12 और बजे वालेंटियर्स वितरित करेंगे बीच
भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
भोपाल को हरा-भरा बनाने की दिशा में जनभागीदारी से सीड बॉल का रोपण 14 जुलाई को किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे घर तक पहुंचने वाले वालेंटियर को आम और जामुन के सीड बॉल सुपुर्द करें। उन्होंने कहा है कि इस अभियान से जुड़ने के लिए वे जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट के अलावा ईमेल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड, वर्षा ऋ तु में सीड बॉल कार्यक्रम-2019 के तहत आम एवं जामुन के बीजों को एकत्रित करने का अभियान चला रहा है।
भोपाल के सभी वार्डों में निश्चित स्थान पर रविवार 7 जुलाई को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बोर्ड के वालेंटियर्स आम एवं जामुन के बीज संग्रहित करेंगे। जनभागीदारी से 14 जुलाई को सीड बॉल को भोपाल के आसपास की खुली जमीन व नदी-नालों के किनारे रोपे जाएंगे।
सुबह से शाम तक अधिकतर सांची बूथ रहते हैं बंद, कैसे बंटेंगे पौधे
संभागायुक्त ने भले ही सांची बूथों के माध्यम से पौधे वितरण तथा पौधे पाने के लिए जनता को फार्म उपलब्ध कराने तथा भरकर जमा करने की व्यवस्था दी है, लेकिन भोपाल में स्थापित सांची बूथों में से अधिकतर तो तय समयानुसार ही खुलते और बंद होते हैं। ये बूथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद ही रहते हैं। बुधवार को 12 दफ्तर के नजदीक स्थित जैन मंदिर के सामने वाला सांची बूथ दोपहर करीब ढाई बजे बंद ही मिला। यहां कुछ लोग पौधे लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बूथ बंद देखकर वे वहां से अपने अपने घर लौट गए।