14 जुलाई को रोपे जाएंगे आम-जामुन के बीज, 7 तक किए जाएंगे इकट्ठे

- सभी वार्डों में सुबह 10 से 12 और बजे वालेंटियर्स वितरित करेंगे बीच भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल को हरा-भरा बनाने की दिशा में जनभागीदारी से सीड बॉल का रोपण 14 जुलाई को किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे घर तक पहुंचने वाले वालेंटियर को आम और जामुन के सीड बॉल सुपुर्द करें। उन्होंने कहा है कि इस अभियान से जुड़ने के लिए वे जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट के अलावा ईमेल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड, वर्षा ऋ तु में सीड बॉल कार्यक्रम-2019 के तहत आम एवं जामुन के बीजों को एकत्रित करने का अभियान चला रहा है।

भोपाल के सभी वार्डों में निश्चित स्थान पर रविवार 7 जुलाई को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बोर्ड के वालेंटियर्स आम एवं जामुन के बीज संग्रहित करेंगे। जनभागीदारी से 14 जुलाई को सीड बॉल को भोपाल के आसपास की खुली जमीन व नदी-नालों के किनारे रोपे जाएंगे।