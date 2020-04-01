आज से मुफ्त में मिलेगा 16 किलो गेहूं और 4 किलो चावल

- बेसहारा लोगों को राशन दुकानों से सुबह 9 से रात 7 बजे तक होगा वितरण

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

बेसहारा और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब परिवारों, जिनके पास राशन कार्ड अथवा पात्रता पर्ची नहीं है उन्हें मुफ्त में 16 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जाएगा। इन परिवारों को गेहूं-चावल लेने के लिए समग्र आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ साथ घर का पता बताना होगा। जिन परिवारों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे, उन्हें खाद्य विभाग से अनुमति के बाद ही खाद्यान्न दिया जाएगा। यह व्यवस्था बुधवार से शुरू हो जाएगी। राशन का वितरण शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों से सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक होगा। हालांकि यह गेहूं-चावल बीपीएल राशन कार्ड धारकों, पात्रता प्राप्त परिवारों को नहीं मिल सकेंगे। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी और खाद्य विभाग के अधिकारी इस वितरण पर सतत निगरानी रखेंगे। यह निर्देश रविवार को कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने जारी कर दिए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवारों को खाद्यान्न सामग्री पहुंचाना है ताकि उन्हें भोजन मिल सके। भोपाल जिले के बेघर बेसहारा व्यक्तियों को खाद्यान्न बांटने के लिए 2000 क्विंटल खाद्यान्न गेहूं एवं चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है।