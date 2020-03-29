आपकी सब्जी-आपके द्वारः घर-घर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए एक अभिनव पहल

- 90 रूटों पर आज से घर-घर पहुंचाई जाएगी सब्जी, 150 रूटों में किया जाएगा प्रारंभ भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। नगर निगम भोपाल द्वारा आपकी सब्जी आपके द्वार की अभिनव पहल शुरू करते हुए लॉकडाउन के समय आम नागरिकों की सुविधा के लिए उचित मूल्य की सब्जी घर-घर लोडिंग आटो के माध्यम से सब्जी विक्रेताओं द्वारा पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इस अभिनव पहल के तहत चरणबद्ध तरीके से भोपाल शहर में 450 रूटों पर प्रारंभ किया जाएगा। सर्वप्रथम इसके पहले चरण में 90 रूटों पर रविवार से प्रारंभ किया जा रहा है और शेष सभी रूटों पर एक सप्ताह में सब्जी घर-घर पहुंचाने की योजना को मूर्तरूप दिया जाएगा।

इस अभिनव पहल के तहत आम नागरिकों को उचित मूल्य की सब्जी घर-घर लोडिंग आटो के माध्यम से पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। निगम के डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाले 450 रूटों को आधार मानकर फुटकर सब्जी विक्रेताओं तथा लोडिंग आटो चालकों को लॉकडाउन के समय रोजगार उपलब्ध कराने तथा सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन कराने के लिये आम नागरिकों को घर-घर सब्जी उपलब्ध कराई जाएगी। फुटकर सब्जी विक्रता एवं लोडिंग आटो चालको को सुरक्षा मानको माक्स, सेनेटाइजर, आदि का पालन करना होगा।