आपकी सब्जी-आपके द्वारः घर-घर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए एक अभिनव पहल

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Sun, 29 Mar 2020 04:08:26 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 29 Mar 2020 04:08:26 AM (IST)
    - 90 रूटों पर आज से घर-घर पहुंचाई जाएगी सब्जी, 150 रूटों में किया जाएगा प्रारंभ

    भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। नगर निगम भोपाल द्वारा आपकी सब्जी आपके द्वार की अभिनव पहल शुरू करते हुए लॉकडाउन के समय आम नागरिकों की सुविधा के लिए उचित मूल्य की सब्जी घर-घर लोडिंग आटो के माध्यम से सब्जी विक्रेताओं द्वारा पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इस अभिनव पहल के तहत चरणबद्ध तरीके से भोपाल शहर में 450 रूटों पर प्रारंभ किया जाएगा। सर्वप्रथम इसके पहले चरण में 90 रूटों पर रविवार से प्रारंभ किया जा रहा है और शेष सभी रूटों पर एक सप्ताह में सब्जी घर-घर पहुंचाने की योजना को मूर्तरूप दिया जाएगा।

    इस अभिनव पहल के तहत आम नागरिकों को उचित मूल्य की सब्जी घर-घर लोडिंग आटो के माध्यम से पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। निगम के डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाले 450 रूटों को आधार मानकर फुटकर सब्जी विक्रेताओं तथा लोडिंग आटो चालकों को लॉकडाउन के समय रोजगार उपलब्ध कराने तथा सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन कराने के लिये आम नागरिकों को घर-घर सब्जी उपलब्ध कराई जाएगी। फुटकर सब्जी विक्रता एवं लोडिंग आटो चालको को सुरक्षा मानको माक्स, सेनेटाइजर, आदि का पालन करना होगा।

    फुटकर सब्जी विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाएगा रूट चार्ट

    आपकी सब्जी आपके द्वार की अभिनव पहल के तहत 450 रूटों पर चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है और प्रथम चरण में बिट्टन मार्केट क्षेत्र, करोंद मण्डी क्षेत्र सहित 90 रूट सम्मिलित रहेंगे। निगम फुटकर सब्जी विक्रेताओं एवं लोडिंग आटो चालको को रूट चार्ट उपलब्ध कराएगा और पास भी जारी करेगा और किस समय किस रूट पर वाहन जाएगा इसका प्रचार भी नगर निगम द्वारा किया जाएगा। नगर निगम भोपाल की इस अभिनव पहल को जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, मंडी प्रशासन, थोक सब्जी विक्रेता संघ, फुटकर सब्जी विक्रेता संघ, लोडिंग आटो संघ, का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

