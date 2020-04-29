भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि। Coronavirus Bhopal News कोरोना वायरस के डर से जब पूरा शहरघरों में बैठा है। जरूरी काम होने पर भी लोग बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मां-बेटे सुबह नाश्ता करने के बाद रक्तदान करने के लिए 20 किमी दूर हमीदिया अस्पताल कार से पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं बरखेड़ा ए सेक्टर के रहने वाले प्रखर शोरी व उनकी मां मंजू शोरी की।

हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक ऑफिसर डॉ. यूएम शर्मा ने जब उन्हें फोन कर बताया कि लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंक में खून की कमी हो रही है तो उन्होंने पल भर की देरी नहीं की। घंटे भर के भीतर मां-बेटे हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंच गए। इसी तरह से साकेत नगर की रहने वालीं रश्मि श्रीकंठ ने भी हमीदिया अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया।