भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि। Coronavirus Bhopal News कोरोना वायरस के डर से जब पूरा शहरघरों में बैठा है। जरूरी काम होने पर भी लोग बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मां-बेटे सुबह नाश्ता करने के बाद रक्तदान करने के लिए 20 किमी दूर हमीदिया अस्पताल कार से पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं बरखेड़ा ए सेक्टर के रहने वाले प्रखर शोरी व उनकी मां मंजू शोरी की।
हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक ऑफिसर डॉ. यूएम शर्मा ने जब उन्हें फोन कर बताया कि लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंक में खून की कमी हो रही है तो उन्होंने पल भर की देरी नहीं की। घंटे भर के भीतर मां-बेटे हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंच गए। इसी तरह से साकेत नगर की रहने वालीं रश्मि श्रीकंठ ने भी हमीदिया अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया।
ब्लड बैंक ऑफिसर डॉ. शर्मा ने बताया कि निरंकारी मिशन से जुड़े पांच लोगों ने भी मंगलवार को ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि जिन्हें रक्तदान करना है उन्हें लॉकडाउन में भी ब्लड बैंक आने की अनुमति जिला प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। थैलेसीमिया, सिकलसेल एनीमिया, कैंसर के मरीज और अन्य रोगियों को ब्लड की जरूरत हमेशा एक जैसी रहती है। लॉकडाउन में कैंप नहीं लगने की वजह से ब्लड बैंक में खून की कमी हो रही है। नेगेटिव ग्रुप का ब्लड तो एक-दो यूनिट ही उपलब्ध रहता है। ऐसे में कई स्वैच्छिक रक्तदाता सारे जोखिम उठाकर भी रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं।
हमीदिया में रक्तदान के लिए इनसे संपर्क करें
- फतेह मोहम्मद खान-7067118986
-नरेश भारके-9340056729
-महेंद्र तिवारी- 9827732172