मतदाताओं को घर-घर जाकर कर रहे जागरूक
By Nai Dunia News Network
Edited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Sun, 28 Apr 2019 06:07:44 AM (IST)
Updated Date: Sun, 28 Apr 2019 06:07:44 AM (IST)
सचित्र एसआरपी 10 रैली मतदाता जागरूकता रैली।
सारंगपुर। शुक्रवार को स्थानीय शासकीय कन्या उधातर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर द्वारा सारंगपुर में गाइड द्वारा रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। घर-घर जाकर मतदाताओं को समझाया। अर्चना सक्सेना, अंतिमा सक्सेना, रुकमणी वर्मा, मृदुला शर्मा, अनीता तिवारी, कृष्णा गुप्ता, रेखा चौहान, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, ज्योति गुर्जर, हिना कौसर, शोएब अंसारी, घनश्याम गुर्जर, महावीर नागर, संतोष प्रजापति आदि रैली में उपस्थित थे।