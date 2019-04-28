मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मतदाताओं को घर-घर जाकर कर रहे जागरूक

    सचित्र एसआरपी 10 रैली मतदाता जागरूकता रैली। सारंगपुर। शुक्रवार को स्थानीय शासकीय कन्या उधातर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर द्वारा सारंगपुर में गाइड द्वारा रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। घर-घर जाकर मतदाताओं को समझाया। अर्चना सक्सेना, अंतिमा सक्सेना, रुकमणी वर्मा, मृदुला शर्मा, अनीता तिवारी, कृष्णा गुप्ता, रेखा चौहान, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा,

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Sun, 28 Apr 2019 06:07:44 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Apr 2019 06:07:44 AM (IST)
    मतदाताओं को घर-घर जाकर कर रहे जागरूक

    सचित्र एसआरपी 10 रैली मतदाता जागरूकता रैली।

    सारंगपुर। शुक्रवार को स्थानीय शासकीय कन्या उधातर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर द्वारा सारंगपुर में गाइड द्वारा रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। घर-घर जाकर मतदाताओं को समझाया। अर्चना सक्सेना, अंतिमा सक्सेना, रुकमणी वर्मा, मृदुला शर्मा, अनीता तिवारी, कृष्णा गुप्ता, रेखा चौहान, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, ज्योति गुर्जर, हिना कौसर, शोएब अंसारी, घनश्याम गुर्जर, महावीर नागर, संतोष प्रजापति आदि रैली में उपस्थित थे।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.