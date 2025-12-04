मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पुलिस अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला पर ब्लैकमेलिंग का केस

    गुरुवार को एपी सिंह के अधिवक्ता मोहनलाल प्रजापति ने प्रेस कान्फ्रेंस कर बताया कि बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल सुजानगढ़ राजस्थान की प्राचार्य और भाेपाल के कोलार निवासी कथित महिला ने एपी सिंह से पहले 25 लाख रुपये की मांग की।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 05:50:27 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 05:59:33 PM (IST)
    पुलिस अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला पर ब्लैकमेलिंग का केस
    पुलिस ने दर्ज किया केस।

    HighLights

    1. लालबाग थाने के तत्कालीन प्रभारी पर लगाया था आरोप
    2. सीजेएम न्यायालय ने दर्ज किया मामला, मांगे थे 50 लाख
    3. सात से दस साल तक की सजा, जुर्माने का प्रावधान है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। पुलिस विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक और तत्कालीन थाना प्रभारी लालबाग एपी सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला प्रमिला तिवारी उपाध्याय के खिलाफ न्यायालय ने ब्लैकमेलिंग का प्रकरण दर्ज किया है।

    गुरुवार को एपी सिंह के अधिवक्ता मोहनलाल प्रजापति ने प्रेस कान्फ्रेंस कर बताया कि बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल सुजानगढ़ राजस्थान की प्राचार्य और भाेपाल के कोलार निवासी कथित महिला ने एपी सिंह से पहले 25 लाख रुपये की मांग की।

    परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने परिचित से उधार लेकर महिला को चार लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया था। बाद में जब उन्होंने और राशि देने से इनकार कर दिया और विभाग में उसके खिलाफ शिकायत कर दी तो प्रमिला ने नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकी देकर डिमांड 50 लाख रुपये कर दी थी।


    उप निरीक्षक एपी सिंह ने इसके सारे साक्ष्य एकत्र कर अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम न्यायालय में याचिका लगाई थी। जहां से लालची महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की धारा 308 (2) व 308 (6) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस धारा के तहत अपराध सिद्ध होने पर सात से दस साल तक की सजा और जुर्माने का प्रविधान है।

    झूठे मामलों को न्यायालय ने किया खारिज

    • अधिवक्ता मोहनलाल प्रजापति ने बताया कि प्रमिला ने निर्दोष शासकीय पुलिस अधिकारी के खिलाफ नरसिंहपुर के महिला थाने में दुष्कर्म का झूठा प्रकरण दर्ज कराया था।

    • इस केस में उसने स्वयं को अविवाहित व गलत नाम बता कर शिकायत की थी। महिला के सेवानिवृत्त हवलदार मित्र उमेश तिवारी ने झूठी गवाही दी थी।

    • इस केस को हाईकोर्ट जबलपुर ने खारिज कर दिया था। बाद में इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी की गई थी, लेकिन वहां से भी न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी।

    • उन्होंने बताया कि जब प्रमिला कानूनन को अहित नहीं कर पाई तो पीएचक्यू में जाकर आत्महत्या की धमकी को हथियार बना एपी सिंह की पदोन्नति और पदस्थापना में बाधा उत्पन्न कर रही है।

    महिला पर यह भी आरोप

    आरोप है कि प्रमिला अपने मित्र के साथ मिलकर इस तरह से कई लोगों को शिकार बना चुकी है। महाराष्ट्र व उज्जैन के निजी स्कूल संचालकों, गुजरात के युवक सहित कई लोगों से रुपये ऐंठे हैं। इस संबंध में एपी सिंह ने झूठा केस दर्ज कराने के मामले में भी एक शिकायत की है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्याय मिलने पर उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.