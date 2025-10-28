MP: हिंदू बच्चों को नमाज सिखाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, बुरहानपुर में आरोपी सरकारी शिक्षक को किया गया निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिले की प्राथमिक शाला देवारी में शिक्षक जुबेर असलम तड़वी पर सूर्य नमस्कार के बहाने हिंदू बच्चों को नमाज की ट्रेनिंग देने का आरोप अभिभावकों ने लगाया था। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने शिक्षक जुबेर को निलंबित कर दिया है। विभाग जांच कर रहा है कि यह मामला कब से चल रहा था।

पंचनामा बनाया गया था बताया गया है कि दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता ने पूछा। बच्चों ने बताया कि जबूर अहमद रोजाना योगासन से पहले उन्हें इसका अभ्यास कराता है। इसके बाद करीब दो दर्जन अभिभावक स्कूल पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को सूचना दी। मामला गंभीर होने से डीईओ स्कूल पहुंचे और पंचनामा बनाया।