मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP: हिंदू बच्चों को नमाज सिखाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, बुरहानपुर में आरोपी सरकारी शिक्षक को किया गया निलंबित

    जिले की प्राथमिक शाला देवारी में शिक्षक जुबेर असलम तड़वी पर सूर्य नमस्कार के बहाने हिंदू बच्चों को नमाज की ट्रेनिंग देने का आरोप अभिभावकों ने लगाया था। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने शिक्षक जुबेर को निलंबित कर दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 12:23:12 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 12:23:12 AM (IST)
    MP: हिंदू बच्चों को नमाज सिखाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, बुरहानपुर में आरोपी सरकारी शिक्षक को किया गया निलंबित
    हिंदू बच्चों को नमाज सिखाने के मामले में बड़ी कार्रवाई

    HighLights

    1. प्राथमिक शाला देवारी में शिक्षक जुबेर असलम तड़वी पर बड़ा एक्शन
    2. सूर्य नमस्कार के बहाने हिंदू बच्चों को नमाज की ट्रेनिंग देने का आरोप
    3. जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक जुबेर को निलंबित कर दिया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिले की प्राथमिक शाला देवारी में शिक्षक जुबेर असलम तड़वी पर सूर्य नमस्कार के बहाने हिंदू बच्चों को नमाज की ट्रेनिंग देने का आरोप अभिभावकों ने लगाया था। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने शिक्षक जुबेर को निलंबित कर दिया है। विभाग जांच कर रहा है कि यह मामला कब से चल रहा था।

    पंचनामा बनाया गया था

    बताया गया है कि दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता ने पूछा। बच्चों ने बताया कि जबूर अहमद रोजाना योगासन से पहले उन्हें इसका अभ्यास कराता है। इसके बाद करीब दो दर्जन अभिभावक स्कूल पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को सूचना दी। मामला गंभीर होने से डीईओ स्कूल पहुंचे और पंचनामा बनाया।


    शिक्षक ने क्या कहा

    इस बीच जानकारी लगने पर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अजीत परदेसी, बजरंग दल के दीपक पवार सहित अन्य पदाधिकारी भी स्कूल पहुंचे और विरोध दर्ज कराया था। इधर, शिक्षक जुबेर अहमद तड़वी का कहना था कि मुझ पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।

    इसे भी पढ़ें- हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सीखा रहा था सरकारी स्कूल का शिक्षक जबूर अहमद, बन गया पंचनामा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.