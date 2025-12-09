मेरी खबरें
    इंदौर की एक चाय पत्ती पैकेजिंग फर्म ने खाद्य सुरक्षा विभाग को यह शिकायत की थी, कि उनके ब्रांड की मिलती जुलती चाय पत्ती की पैकिंग बुरहानपुर से की जा कर खरगोन बाजार में बेची जा रही है। ग्राहकों की कस्टमर केयर पर लगातार हल्की चाय पत्ती होने की शिकायतें मिल रहीं थी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 08:21:59 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 08:22:28 PM (IST)
    बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी में उड़न दस्ता ने छापा मारकर पकड़ी नकली चाय पत्ती की फैक्ट्री
    इंदिरा कॉलोनी में नकली चाय पत्ती की आशंका में कार्रवाई करती टीम।

    HighLights

    1. सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा, मिथ्या छाप होने की आशंका
    2. शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले ने इसे सही पाया।
    3. बड़ी मात्रा में चाय पत्ती पैक होते देख विभाग ने सैंपल लिए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। शहर की इंदिरा कॉलोनी में नकली चाय पत्ती पैक कर बुरहानपुर सहित खरगोन व अन्य जिलों में सप्लाई किए जाने की आशंका में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग इंदौर के उड़न दस्ता टीम ने छापामार कार्रवाई की।

    दरअसल इंदौर की एक चाय पत्ती पैकेजिंग फर्म ने खाद्य सुरक्षा विभाग को यह शिकायत की थी, कि उनके ब्रांड की मिलती जुलती चाय पत्ती की पैकिंग बुरहानपुर से की जा कर खरगोन बाजार में बेची जा रही है। ग्राहकों की कस्टमर केयर पर लगातार हल्की चाय पत्ती होने की शिकायतें मिल रहीं थी।


    फर्म के मालिकों ने देखा तो उनके पैक जैसी मिलती जुलती चाय पत्ती पैक करके बेची जा रही थी। शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले ने इसे सही पाया। बड़ी मात्रा में चाय पत्ती पैक होते देख विभाग ने इसके सैंपल लिए।

    खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के वकील विनायक बालचंदानी के अनुसार आरोप सिद्ध होने पर अधिनियम के तहत तीन लाख रूपये जुर्माना व लाइसेंस रद्द होगा।

    इससे उनके पक्षकार को जो आर्थिक नुकसान और साख खराब हुई है इसके लिए वह कोर्ट में दस करोड़ के हर्जाने की मांग करेंगे। इस दौरान शिकायतकर्ता हनी खत्री, इंदौर संभाग के उड़न दस्ता प्रभारी खाद्य सुरक्षा विभाग एचएल अवास्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

