नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। व्यवसाय अथवा शेयर मार्केट में निवेश कर रातोंरात लखपति बनने का लालच साइबर ठगों को मालामाल बना रहा है। पुलिस द्वारा लगातार जागरूक किए जाने के बावजूद जिले में ऑनलाइन धोखाधड़ी के बड़े मामले सामने आ रहे हैं।

बीते एक सप्ताह में ही करीब 23 लाख रुपये की ठगी के तीन मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इन मामलों में सूचना मिलते ही पुलिस की साइबर सेल ने पीड़ितों को बड़ी राशि वापस भी दिलाई है। शनिवार को सामने आए मामले में गायत्री नगर थाना गणपति निवासी विश्वदीप डोंगरे को ठगों ने साफ्टवेयर डेवलपर होने के कारण फोरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का ऑफर देकर 8.70 लाख रुपये जमा करा लिए थे। उसे रिटर्न लाभ 15 लाख रुपये बताया गया था। समय पर जब उसे रकम नहीं मिली तो उसे ठगी का शक हुआ।

उसने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) में शिकायत दर्ज कराई। एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में साइबर सेल टीम ने ठगों के खाते होल्ड करा कर राशि वापस दिलाई। राशि वापस मिलने पर विश्वदीप ने एसपी कार्यालय पहुंच कर देवेंद्र पाटीदार का आभार जताया। केस- दो योनो ऐप से 12.75 लाख की धोखाधड़ी इससे पहले एक दिसंबर को न्यू आदर्श कालोनी निवासी दीपक काले के बैंक खाते से 12.75 लाख रुपये की आनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। ठगों ने एपीके फाइल पर क्लिक करा उसके एसबीआई योनो ऐप का अनाधिकृति एक्सेस प्राप्त कर यह राशि उड़ा ली थी। उसने तत्काल लालबाग थाने और साइबर सेल को सूचना दी। जिसके बाद सक्रिय हुई टीम ने ठगों से 7.85 लाख रुपये वापस दिलाए थे। पीड़ित को करीब पांच लाख की फिर भी चपत लगी थी।