नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। व्यवसाय अथवा शेयर मार्केट में निवेश कर रातोंरात लखपति बनने का लालच साइबर ठगों को मालामाल बना रहा है। पुलिस द्वारा लगातार जागरूक किए जाने के बावजूद जिले में ऑनलाइन धोखाधड़ी के बड़े मामले सामने आ रहे हैं।
बीते एक सप्ताह में ही करीब 23 लाख रुपये की ठगी के तीन मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इन मामलों में सूचना मिलते ही पुलिस की साइबर सेल ने पीड़ितों को बड़ी राशि वापस भी दिलाई है।
शनिवार को सामने आए मामले में गायत्री नगर थाना गणपति निवासी विश्वदीप डोंगरे को ठगों ने साफ्टवेयर डेवलपर होने के कारण फोरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का ऑफर देकर 8.70 लाख रुपये जमा करा लिए थे। उसे रिटर्न लाभ 15 लाख रुपये बताया गया था। समय पर जब उसे रकम नहीं मिली तो उसे ठगी का शक हुआ।
उसने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) में शिकायत दर्ज कराई। एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में साइबर सेल टीम ने ठगों के खाते होल्ड करा कर राशि वापस दिलाई। राशि वापस मिलने पर विश्वदीप ने एसपी कार्यालय पहुंच कर देवेंद्र पाटीदार का आभार जताया।
इससे पहले एक दिसंबर को न्यू आदर्श कालोनी निवासी दीपक काले के बैंक खाते से 12.75 लाख रुपये की आनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। ठगों ने एपीके फाइल पर क्लिक करा उसके एसबीआई योनो ऐप का अनाधिकृति एक्सेस प्राप्त कर यह राशि उड़ा ली थी। उसने तत्काल लालबाग थाने और साइबर सेल को सूचना दी। जिसके बाद सक्रिय हुई टीम ने ठगों से 7.85 लाख रुपये वापस दिलाए थे। पीड़ित को करीब पांच लाख की फिर भी चपत लगी थी।
गत तीन दिसंबर को सुखपुरी फाटा थाना शिकारपुरा निवासी व्यवसायी अजय शर्मा से 11.90 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया था। साइबर अपराधियों ने उसे डेयरी प्रोडक्ट दिलाने का झांसा देकर यह राशि अपने खाते में जमा कराई थी। समय पर माल की डिलेवरी नहीं होने पर उसे शक हुआ। उसने थाने और साइबर सेल में शिकायत की थी। सेल के प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर, आरक्षक दुर्गेश पटेल, सत्यपाल बोपचे, ललित चौहान, शक्तिसिंह तोमर आदि ने प्रयास कर 8.46 लाख रुपये वापस दिलाए थे।
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार सहित साइबर अपराध विशेषज्ञों का कहना है कि सतर्कता अपना कर ही आनलाइन ठगी व साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। साइबर ठगी रोकने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक न करें। खाते के पासवर्ड जैसी निजी जानकारी किसी से शेयर न करें और मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। अगर शिकार हो जाएं तो तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर काल करें या एनसीआरपी पर शिकायत दर्ज कराएं। केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही एप डाउनलोड करें। इंटरनेट मीडिया पर अजनबियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।
यह सब रोकने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर साइबर सेल के माध्यम से तत्काल कार्रवाई कर राशि वापस भी दिलाई जा रही है। ठगी से बचने के लिए सतर्कता जरूरी हैं
- देवेंद्र पाटीदार, पुलिस अधीक्षक।