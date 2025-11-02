4 नवंबर से शुरू होगा SIR, BLO घर-घर जाकर भराएंगे फॉर्म-6, ERO ऑफिस में करेंगे जमा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चार नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। जिसमें 2025 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से बीएलओ एप के माध्यम से करेंगे।

बीएलओ को सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया रविवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष सिंह के मार्गदर्शन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बुरहानपुर व नेपानगर में समस्त बीएलओ को सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया। ये बीएलओ मंगलवार से घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक देंगे। जिसमें मतदाताओं द्वारा जानकारी भरकर बीएलओ को वापस दी जाएगी।