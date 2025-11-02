मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    4 नवंबर से शुरू होगा SIR, BLO घर-घर जाकर भराएंगे फॉर्म-6, ERO ऑफिस में करेंगे जमा

    MP News: निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चार नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। जिसमें 2025 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से बीएलओ एप के माध्यम से करेंगे। जिसमें मतदाताओं द्वारा जानकारी भरकर बीएलओ को वापस दी जाएगी।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 09:32:52 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 09:32:52 PM (IST)
    4 नवंबर से शुरू होगा SIR, BLO घर-घर जाकर भराएंगे फॉर्म-6, ERO ऑफिस में करेंगे जमा
    4 नवंबर से शुरु होगा SIR।

    HighLights

    1. बीएलओ को दिया SIR का प्रशिक्षण
    2. कल से घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन
    3. जानकारी बीएलओ को वापस दी जाएगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चार नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। जिसमें 2025 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से बीएलओ एप के माध्यम से करेंगे।

    बीएलओ को सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया

    रविवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष सिंह के मार्गदर्शन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बुरहानपुर व नेपानगर में समस्त बीएलओ को सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया। ये बीएलओ मंगलवार से घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक देंगे। जिसमें मतदाताओं द्वारा जानकारी भरकर बीएलओ को वापस दी जाएगी।


    यह भी पढ़ें- Sagar में सामने आया नया फर्जीवाड़ा... निगम के 516 आवासों की जांच, 152 अपात्र परिवार रहते मिले

    मतदाताओं द्वारा जानकारी भरकर बीएलओ को वापस दी जाएगी

    इसी क्रम में रविवार को नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के धूलकोट, दर्यापुर, खकनार तथा बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, सावित्रीबाई फुले कन्या शाला तथा शाहपुर में मास्टर ट्रेनर्स एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.