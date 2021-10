java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: रोहित शर्मा (C) ईशान किशन (W) हार्दिक पंड्या कीरोन पोलार्ड सूर्यकुमार यादव जेम्स नीशम क्रुणाल पंड्या नाथन कूल्टर-नाइल पीयूष चावला जसप्रीत बुमराह ट्रेंट बोल्ट मोहम्मद नबी सिद्धार्थ कौल जेसन होल्डर उमरान मलिक राशिद खान अभिषेक शर्मा Mumbai 54/0 in 3.5 overs I Kishan T20 fifty: 50 runs in 16 balls (8x4) (2x6) Mandatory Power play (1-6): Mumbai 83/1 Strategic Time-out: Mumbai 83/1 in 6.0 overs Mumbai 102/1 in 7.1 overs Referral 1 (10.2 ovs): K Pollard against HYD (LBW) Successful (MUM: 1, HYD: 1) Mumbai 150/3 in 12.4 overs S Yadav T20 fifty: 51 runs in 24 balls (7x4) (2x6) Mumbai 200/6 in 16.4 overs Innings break: Mumbai 235/9 in 20.0 overs