Chhatarpur News: बराती बनकर पूर्व MLA की फैक्ट्री पर ED ने मारा छापा, गाड़ियों पर लगे थे शादी के स्टीकर

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। आयकर विभाग की टीम बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की दो फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की। करीब दो दर्जन गाड़ियों से आई टीमों ने छतरपुर में खजुराहो मिनरल्स और रामनपुरा रोड़ स्थित गिट्टी फैक्ट्री पर कार्रवाई की।

टीम के प्रवेश के बाद किसी को अंदर आने की कोई अनुमति नहीं दी गई। दोपहर से देर रात तक यह अंदर ही अंदर जांच पड़ताल होती रही। लगभग आधा सैकड़ा गाडियों के काफिले की कुछ कारों पर शादी के स्टीकर भी लगे हुए थे। सूत्रों के अनुसार वित्तीय और अवैध उत्खनन और इससे जुड़े मामलों को लेकर यह जांच पड़ताल की गई है।

बता दें कि पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की बेटी नूपुर की शादी 7 दिसंबर को कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी के बेटे के साथ हुई थी। यह शादी ऋषिकेश में हुई थी। शादी के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही जिले के सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत स्थित सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर ढढारी के पास खजुराहो मिनरल्स पत्थर फैक्ट्री और रामनपुरा रोड स्थित गिट्टी फैक्ट्री पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है।

खास बात यह है कि छापा डालने पहुंची गाड़ियों पर शादी के स्टीकर भी लगे हुए थे। शादी के मेहमान बनकर यह कार्रवाई आयकर विभाग की टीम ने की है। टीम ने क्या कार्रवाई की है यह अभी तक सामने नहीं आ सका है।