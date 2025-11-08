खजुराहो को मिली एक और वंदे भारत की सौगात, अब पर्यटन में तेज रफ्तार पकड़ेगा बुंदेलखंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को एक और वंदे भारत की सौगात दे दी है। यह वंदेभारत वाराणसी से खजुराहो के लिए रफ्तार भरेगी। अब दो वंदेभारत एक्सप्रेस मिलने से बुंदेलखंड के छतरपुर, खजुराहो और चित्रकूट सहित अन्य बड़े शहर जुड़ गए हैं। यानी लोग तेज रफ्तार के साथ सफर कर सकेंगे।

वाराणसी से चलकर पहले दिन वंदेभारत खजुराहो रेलवे स्टेशन पर करीब सवा चार पहुंचे पहुंची। वंदे भारत के आगमन पर स्टेशन को विशेष रूप से सजाया गया था, जहां ट्रेन की अगवानी क्षेत्रीय सांसद और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा वीडी शर्मा और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, रेलवे झांसी मंडल डीआरएम अनिरुद्ध कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने की।

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को काशी और पूरे पूर्वांचल के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट होते हुए खजुराहो से जुड़ेगी। अब देशभर से आने वाले पर्यटक दिल्ली से आगरा, झांसी होते हुए खजुराहो आ सकेंगे। इधर दूसरी वंदेभारत से पूर्वांचल के बड़े शहरों का दीदार करते हुए खजुराहो पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से खजुराहो वाराणसी के लिए तेज रफ्तार ट्रेन की मांग की जा रही थी। अब सफर में बचेंगे 2 घंटे 40 मिनट अभी तक बुंदेलखंड से एक ही वंदेभारत तेज रफ्तार सेवा थी, लेकिन अब वाराणसी खजुराहो वंदे भारत के चलने से लोगों को और रफ्तार मिल सकेगी। इस मार्ग पर मौजूदा विशेष ट्रेनों से करीब 2 घंटे 40 मिनट की बचत होगी। वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट से विश्व धरोहर खजुराहो जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों सीधा जुड़ेगा। साथ ही देशभर से आने वाले पर्यटकों को बुंदेलखंड के पर्यटन कारिडोर से जुड़ने का मौका मिलेगा।