सीएम मोहन यादव के प्रवास के दौरान खजुराहो में चार कर्मचारियों की हुई मौत मामले में गौतम रिसार्ट पर गिरी गाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। खजुराहो के गौतम रिसॉर्ट के चार कर्मचारियों की मौत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओर डॉ आरपी गुप्ता ने होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कैबिनेट बैठक के सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के दौरे के बीच आठ दिसंबर को गौतम रिसार्ट में 11 कर्मचारी खाना खाने के बाद बीमार हो गए थे। इनमें चार कर्मचारियों की मौत हो गई और सात का इलाज ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में चल रहा है।