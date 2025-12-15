सीएम मोहन यादव के प्रवास के दौरान खजुराहो में चार कर्मचारियों की हुई मौत मामले में गौतम रिसार्ट पर गिरी गाज
MP News: खजुराहो के गौतम रिसॉर्ट के चार कर्मचारियों की मौत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओर डॉ आरपी गुप्ता ने होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 10:19:25 AM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 10:21:21 AM (IST)
खजुराहो में चार कर्मचारियों की हुई मौत के बाद गौतम रिसार्ट का खाद्य लाइसेंस निलंबित।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
- रिपोर्ट आने के बाद हकीकत सामने आ सकेगी
- 11 कर्मचारी खाना खाने के बाद बीमार हो गए थे
नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। खजुराहो के गौतम रिसॉर्ट के चार कर्मचारियों की मौत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओर डॉ आरपी गुप्ता ने होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कैबिनेट बैठक के सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के दौरे के बीच आठ दिसंबर को गौतम रिसार्ट में 11 कर्मचारी खाना खाने के बाद बीमार हो गए थे। इनमें चार कर्मचारियों की मौत हो गई और सात का इलाज ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में चल रहा है।
रिपोर्ट आने के बाद हकीकत सामने आ सकेगी
घटना के बाद मृतकों के विसरा और केमिकल सैंपल लिए गए थे, जिनको जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही लोगों की मौत की हकीकत सामने आ सकेगी।
लंबे समय से होटल के पिछले हिस्से में रहते थे
यह कर्मचारी लंबे समय से होटल के पिछले हिस्से में रहते थे और होटल में हाउस कीपिंग व गार्डनिंग का काम करते थे। इलाज के दौरान ग्वालियर में 20 साल के हार्दिक ने शनिवार को दम तोड़ दिया था। इससे पहले रामस्वरूप कुशवाह, प्रागीलाल कुशवाह, गिरिजा रजक की पहले ही मौत हो गई थी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
अपर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को जिले में लगातार वीवीआइपी मूवमेंट होने के बावजूद खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की कार्रवाई के संबंध में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से 15 दिसंबर 2025 को शाम चार बजे तक स्पष्टीकरण भी मांगा है।